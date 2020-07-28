Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

Не только имущество Как выяснили "Известия", Минфин готовит поправки в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части уточнения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда.
Известия17:01

Подробнее о событии

Минфин РФ предложил пополнять Пенсионный фонд за счёт конфискованных денег

REGNUM20:01

Конфискованные средства станут направлять в Пенсионный фонд

РЕН ТВ17:03

Нелегальные доходы россиян хотят отдавать пенсионерам

URA.Ru19:51

Минфин предложил отдавать конфискованные деньги россиян в Пенсионный фонд

РБК19:02

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

Известия20:00

В Минфине готовят законопроект для пополнения Пенсионного фонда взятками

ИА Красная Весна18:34

Конфискованные деньги россиян предложили отдавать в Пенсионный фонд

Lenta.ru19:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:34, Ашберн
Происшествия

Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуирован из-за сообщения о минировании

Пассажиры и персонал аэропорта Южно-Сахалинска эвакуированы во вторник утром из-за поступившей информации о минировании здания аэровокзала, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.
Интерфакс 19:54
Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 18:46
1,5K
Общество

В ООН сообщили о загрязнении окружающей среды масками и перчатками

«На наши улицы, пляжи и океан обрушилась волна отходов COVID-19, включая пластиковые маски для лица, перчатки, бутылки с дезинфицирующим средством для рук и пищевую упаковку»,— сообщили в ЮНКТАД.
Коммерсантъ 17:30
Здоровье

Врач рекомендует при ожирении отказаться от диет

Диета всего лишь приостановит процесс ожирения, но не решит проблему. Ковальков отметил, что помочь с таким заболеванием может только врач.
Сайт интересных новостей 19:59
41
Футбол

Суркис подтвердил, что Луческу останется главным тренером «Динамо»

Metaratings 12:47
Происшествия

Дождевой паводок подтопил 36 жилых домов в двух селах Амурской области

Сильные дожди в Октябрьском районе Амурской области привели к подтоплению 36 жилых домов и 66 придомовых участков в селах Романовка и Смелое.
ТАСС вчера в 22:53
Футбол

Парфенов рассказал о своем уходе из «Урала»

Бывший главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов объяснил свой уход из екатеринбургского клуба.
Газета.Ru 19:05
Общество

Google оставит 200 тыс. сотрудников работать из дома еще на год

Почти все штатные сотрудники Alphabet (материнская компания Google) и ее подразделений — около 200 тыс. человек, — а также сотрудники, работающие по контрактам, не вернутся в офисы по крайней мере до июля 2021 года.
РБК 11:14
Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
23
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
230
Общество

В «Что? Где? Когда?» произошел конфликт из-за обвинений игрока в домогательствах

Сообщается, что Уварова ранее подготовила ответ на запрос Русской службы Би-би-си о ситуации с обвинениями в домогательствах.
БИЗНЕС Online 12:58
Здоровье

Онищенко назвал отличительные симптомы коронавируса

Ранее об отличиях коронавирус от гриппа рассказал Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Gazeta.SPb 01:32
400
Экономика

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

Lenta.ru 19:04
25
Футбол

Вертонген объявил об уходе из «Тоттенхэма»

Напомним, что Вертонген пришел в "Тоттенхэм" в 2012 году из "Аякса" за €12,5 млн.
Газета.Ru 07:09
Общество

Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета 13:10
131
Происшествия

Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами

РБК 25 июля в 13:55
165
Финансы

Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

В понедельник, 27 июля, курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 84 рубля.
RT на русском 15:09
136
Музыка

Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля

ToDay News Ufa 14:04
15
Здоровье

В Республике Коми хотят сократить время продажи алкоголя на пять часов

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми разместило законопроект, сокращающий время продажи алкоголя в регионе.
Profibeer.ru 07:33
9
Путешествия

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию.
РИА Новости 15:16
21
Политика

МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ

«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК 14:27
511
Политика

Трамп назвал переговоры с Путиным очень продуктивными

Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным очень продуктивными.
Известия 16:32
56
Общество

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости 13:33
1,8K
Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Общество

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости 05:08
4
Здоровье

Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса

Газета The Guardian пишет, что европейские государства готовятся ко второй волне коронавируса и не исключают возвращения ограничительных мер.
Вестник Кавказа 15:58
Происшествия

На Камчатке поймали браконьеров, которые сетями перекрыли устье реки

На берегу Авачинского залива в Камчатском крае поймали браконьеров, которые без труда ловили лосося, который шел на нерест в реку Котельную, сообщает Vostok.Today.
Vostok.Today 04:39
Общество

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий рейтинг.
Газета.Ru 11:00
266
Политика

CNN: опрос показал, что Байден опережает Трампа в трех ключевых штатах

Опрос проводился в телефонном режиме с 18 по 24 июля по случайной выборке. 51% жителей Флориды поддерживают Байдена, 46% – Трампа.
Evo-rus.com 04:23
16
Наука

Названа лучшая маска для защиты от коронавируса

Исследователи сравнили эффективность трех видов масок: однослойных, двухслойных и трехслойных хирургических средств индивидуальной защиты.
РИА Новости 15:43
4
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное