В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.

с чего всё началось

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

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