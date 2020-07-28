Экономика
ИзвестияМинфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
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с чего всё началось
В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.Известия17:01
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В аэропорт Южно-Сахалинска поступило ложное сообщение о «минировании»
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В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
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ToDay News Ufa 15:02
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Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости 13:33
Общество
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Газета.Ru 06:55
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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Экономика
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Экспорт молочной продукции из России за пять месяцев вырос на 26% до 335 тысяч тонн, что является историческим максимумом.
ИА Красная Весна 20:05
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РБК 09:13
Политика
Трамп решил выдвинуть на пост посла США в ФРГ Дугласа Макгрегора
Президент США Дональд Трамп решил выдвинуть кандидатуру отставного полковника Сухопутных войск США Дугласа Макгрегора на должность американского посла в Германии.
Телеканал RTVI 21:33
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском 13:22
Общество
Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США
Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
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Вестник 13:10
Кино
Netflix снимет приквел сериала «Ведьмак»
Netflix на официальной странице в Twitter опубликовала анонс приквела фэнтезийного сериала «Ведьмак».
RuNews24.ru 10:43
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Парфенов рассказал о своем уходе из «Урала»
Бывший главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов объяснил свой уход из екатеринбургского клуба.
Газета.Ru 19:05
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
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Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
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Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
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Авто
Автогигант General Motors собирается создать новую марку
Американский концерн General Motors может создать новый бренд для Австралии, который придет на смену бренду Holden.
Letnews.ru 03:28