Экономика
ИзвестияМинфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
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с чего всё началось
Не только имущество Как выяснили "Известия", Минфин готовит поправки в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части уточнения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда.Известия17:01
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Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуирован из-за сообщения о минировании
Пассажиры и персонал аэропорта Южно-Сахалинска эвакуированы во вторник утром из-за поступившей информации о минировании здания аэровокзала, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.
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За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
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Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием
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Газета.Ru 06:55
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Хавбек «Уфы» Урунов в скором времени станет игроком «Спартака»
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Газета.Ru 17:05
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Осужденного за коррупцию Гайзера заподозрили в превышении полномочий
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Известия 12:56
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
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В ООН сообщили о загрязнении окружающей среды масками и перчатками
«На наши улицы, пляжи и океан обрушилась волна отходов COVID-19, включая пластиковые маски для лица, перчатки, бутылки с дезинфицирующим средством для рук и пищевую упаковку»,— сообщили в ЮНКТАД.
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Модель популярного бренда показала голое тело и порадовала поклонников
Модель популярного бренда Fashion Nova показала голое тело и порадовала поклонников. Снимок появился на ее странице в Instagram.
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Как отпразднуют День Крещения Руси в Симферополе
08.00 - начало праздничного богослужения в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, которое возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
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Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe
По информации издания, легендарная модель южнокорейского производства обзавелась спортивной версией.
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Китай ответил США на вторжение в генконсульство КНР в Хьюстоне
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Соперница Лукашенко отказалась отвечать на вопрос о Крыме
Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Медузе» отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
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Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Энергетика
Китай отказался от газа из России
Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана.
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Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий рейтинг.
Газета.Ru 11:00