Экономика
Парламентская газетаМинфин готовит законопроект о новых возможностях накопления пенсии
Замглавы Минфина Алексей Моисеев 27 августа заявил, что новая система накопительных пенсий не получит название «индивидуальный пенсионный капитал». Согласно этой концепции, работник будет самостоятельно делать взносы на накопительную пенсию в размере 6 процентов от зарплаты.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.РБК17 сентября в 07:10
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Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
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