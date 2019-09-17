с чего всё началось

Замглавы Минфина Алексей Моисеев 27 августа заявил, что новая система накопительных пенсий не получит название «индивидуальный пенсионный капитал». Согласно этой концепции, работник будет самостоятельно делать взносы на накопительную пенсию в размере 6 процентов от зарплаты.

Здоровье В США кровь женщины стала синей после принятого обезболивающего По мнению американских врачей, к изменению цвета крови мог привести банзокаин, содержащийся в лекарстве, принятом женщиной.

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Происшествия Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

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Происшествия Детей из России облили горящим маслом в Турции В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.

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Армия и оружие Появилось видео видео пролета Су-27 между скал в Крыму Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 между скал. Самолет пролетает в каньоне у плато Мангуп.

Происшествия Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.

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Политика Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».

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Армия и оружие Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.

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