Финансы
КоммерсантъМинфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам
Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев. Сейчас банкам запрещено вводить отрицательные ставки.
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Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru 14:03
Игры
Ремастеры Commandos 2 и Praetorians выйдут 24 января
Игромания.ру 10:13
Политика
Трамп ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован заявлением французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
Известия 15:48
Политика
Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы
Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".
REGNUM 09:53
Технологии
Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google
Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.
РБК 11 ноября в 02:42
Музыка
Шнуров рассказал о смене солиста в «Ленинграде»
iReactor 11 ноября в 02:22
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Общество
В России предложили сократить срок эксплуатации шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок использования шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
ТК Звезда вчера в 01:03
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online 11:07
Политика
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду
Партия социалистов Молдавии ранее инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Санду, для отставки кабмина нужен минимум 51 голос из 101 возможного.
РИА Новости вчера в 05:52
Политика
В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР
За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Российская газета 13:57
Теннис
Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском 12:00
Происшествия
Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Газета.Ru 13:59
Армия и оружие
Первые два Су-30СМ прибыли из России в Беларусь
В ведомстве проинформировали о том, что первая пара Су-30М приземлилась на аэродроме в Барановичах.
ГЛАС.RU 07:37
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Актуальные Новости 04:24
Политика
Путину предложили отдать половину госзакупок российским производителям
Вице-премьер по вопросам оборонной промышленности Юрий Борисов предложил президенту России Владимиру Путину обязать госзаказчиков закупать половину товаров и услуг у российских поставщиков.
Lenta.ru 14:35
Здоровье
2756 жителей региона заболели ОРВИ
С 4 по 10 ноября ОРВИ заболело 2756 жителей Псковской области.
Луки.ру вчера в 10:00
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Общество
На Украине освободили организатора «убийства» Бабченко
В начале сентября 2018 года Голосеевский районный суд Киева приговорил обвиняемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа к 4,5 годам лишения свободы.
Rambler News Service 13:19
Политика
Путин прилетел в столицу Бразилии на саммит БРИКС
Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Бразилии, где российский лидер примет участие в XI саммите государств БРИКС, а также проведет двусторонние встречи с главами нескольких государств, сообщает «РИА Новости» в среду, 13 ноября.
Известия 11:39
Происшествия
Тела двух украинцев найдены в холодильнике для фруктов в Польше
Тела двух граждан Украины нашли в Польше в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Российская газета 00:00
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Культура
People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
RuNews24.ru 07:58
Футбол
Сборная России U19 не смогла одолеть Косово в отборе на Евро-2020
В параллельном матче сыграли соперники по группе 5 — сборная Уэльса разгромила команду Польши на своем поле со счетом 3:0. В субботу, 16 ноября, сборная России сыграет второй матч отборочного раунда Евро-2020.
Bookmaker-ratings.ru 13:50
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 10:12
Футбол
Глава КДК РФС прокомментировал дисквалификацию Гончаренко
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификацию главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.
RT на русском 12:24
Экономика
Медведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Алтайском крае заявил, что не исключает увеличения финансирования государственной программы развития сельских территорий со следующего года.
Известия 01:17