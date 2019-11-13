Финансы

КоммерсантъКоммерсантъМинфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам

Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев. Сейчас банкам запрещено вводить отрицательные ставки.
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Минфин и ЦБ решили отложить вопрос о введении отрицательных ставок по депозитам в евро

ТАСС04:02

Минфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам

Коммерсантъ04:54

Минфин и ЦБ отложили введение отрицательных ставок по валютным депозитам

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