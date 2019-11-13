Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев. Сейчас банкам запрещено вводить отрицательные ставки.

Минфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам

Политика Трамп ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован заявлением французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

Политика Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".

Технологии Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.

Кино В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.

Общество В России предложили сократить срок эксплуатации шипованной резины Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок использования шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.

Шоу-бизнес Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.

Политика Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду Партия социалистов Молдавии ранее инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Санду, для отставки кабмина нужен минимум 51 голос из 101 возможного.

Политика В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Теннис Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Происшествия Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.

Армия и оружие Первые два Су-30СМ прибыли из России в Беларусь В ведомстве проинформировали о том, что первая пара Су-30М приземлилась на аэродроме в Барановичах.

Космос Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.

Политика Путину предложили отдать половину госзакупок российским производителям Вице-премьер по вопросам оборонной промышленности Юрий Борисов предложил президенту России Владимиру Путину обязать госзаказчиков закупать половину товаров и услуг у российских поставщиков.

Здоровье 2756 жителей региона заболели ОРВИ С 4 по 10 ноября ОРВИ заболело 2756 жителей Псковской области.

Общество На Украине освободили организатора «убийства» Бабченко В начале сентября 2018 года Голосеевский районный суд Киева приговорил обвиняемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа к 4,5 годам лишения свободы.

Политика Путин прилетел в столицу Бразилии на саммит БРИКС Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Бразилии, где российский лидер примет участие в XI саммите государств БРИКС, а также проведет двусторонние встречи с главами нескольких государств, сообщает «РИА Новости» в среду, 13 ноября.

Происшествия Тела двух украинцев найдены в холодильнике для фруктов в Польше Тела двух граждан Украины нашли в Польше в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.

Политика WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Культура People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.

Футбол Сборная России U19 не смогла одолеть Косово в отборе на Евро-2020 В параллельном матче сыграли соперники по группе 5 — сборная Уэльса разгромила команду Польши на своем поле со счетом 3:0. В субботу, 16 ноября, сборная России сыграет второй матч отборочного раунда Евро-2020.

Происшествия В Крыму пропала пятилетняя девочка Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.

Футбол Глава КДК РФС прокомментировал дисквалификацию Гончаренко Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификацию главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.