Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев. Сейчас банкам запрещено вводить отрицательные ставки.

Минфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам

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