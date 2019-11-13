Финансы
КоммерсантъМинфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам
Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев. Сейчас банкам запрещено вводить отрицательные ставки.
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Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Армия и оружие
Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие
Генерал отметил, что военная контрразведка в начале нулевых годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.
РИА Новости 08:37
Происшествия
Сразу две машины застряли под «мостом глупости» в Петербурге
Две машины за один день застряли под знаменитым «мостом глупости» в Санкт-Петербурге.
Известия 08:57
Экономика
Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка.
Ведомости 05:22
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Футбол
Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.
Вести.Ru 11:04
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Народные новости вчера в 23:07
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Операция проводилась специалистами в одной из клиник Москвы, медикам удалось вывести из конечностей синтол и другие вещества.
Актуальные Новости вчера в 05:42
Здоровье
В России будут ежегодно умирать тысячи детей, денег на их лечение нет - трансплантолог
На самом деле потребности России в детских трансплантациях почки измеряются тысячами, сообщил Валов.
Царьград вчера в 13:05
Футбол
Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за расистский твит
Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч первой команды и оштрафован на 50 тысяч фунтов за сообщение в социальных сетях, касающееся товарища по команде Бенджамина Менди.
Sportbox.RU 09:50
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Общество
Дизлайки к комментариям появятся во «ВКонтакте»
В социальной сети "ВКонтакте" появится возможность ставить дизлайки на комментарии других пользователей, сообщает TJ.
Газета.Ru 10:38
Футбол
«Краснодар» интересуется хавбеком «Бешикташа» Озьякупом
По информации источника, 10 ноября представители российского клуба прибыли в Стамбул для переговоров с 27-летним футболистом после матча чемпионата Турции «Бешикташ» — «Денизлиспор» (1:0). Отмечается, что в ближайшее время представители «Краснодара» намерены связаться с руководством «Бешикташа», чтобы обсудить возможный трансфер Озьякупа.
Чемпионат 09:18
Общество
Time впервые представил рейтинг 100 «восходящих звезд»
Журнал Time впервые опубликовал рейтинг «восходящих звезд» TIME 100 Next, (традиционно журнал ежегодно составляет рейтинг самых влиятельных людей мира).
РБК 09:44
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Рифей-Пермь 10 ноября в 22:47
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру вчера в 02:29
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Киев отреагирует на запуск поездов по железнодорожной части Крымского моста.
РБК 10:07
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета 11:19
Политика
Верховная рада поддержала снятие запрета на продажу сельхозземель
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым предполагается открыть рынок земель сельхозназначения.
РБК 09:19
Общество
Штрафы за хулиганство могут вырасти в пять раз
Нарушителям грозит штраф до 3–5 тыс. рублей (вместо 500–1000) или обязательные работы до 40 часов.
Известия 00:58
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика
СМИ Китая предупредили НАТО о последствиях противостояния с Пекином
Авторы подчеркивают, что в НАТО обеспокоены ситуацией с «подъемом» Китая, который расценивается как угроза для членов альянса.
Известия 01:26
Политика
В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе
В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
РИА Новости вчера в 19:08
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
RT на русском 07:21
Политика
Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
News.ru вчера в 04:31
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM вчера в 06:10
Политика
МИД РФ назвал политизацией ситуацию вокруг «Северного потока-2»
Фото: Илья Питалев / РИА "Новости" Внешнеполитическое ведомство РФ прокомментировало ситуацию вокруг "Северного потока - 2", назвав ее искусственным нагнетанием информационной истерии и политизацией.
РЕН ТВ 09:28
Происшествия
На Урале мать девять лет держала детей взаперти без документов
Свободная Пресса 06:45