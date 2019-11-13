Финансы
КоммерсантъМинфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам
Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев. Сейчас банкам запрещено вводить отрицательные ставки.
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Минфин РФ и Банк России после обсуждения возможности введения отрицательных ставок по депозитам в евро приняли решение пока подождать с этим вопросом. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.ТАСС04:02
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