Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП). О ней рассказали на пресс-конференции в РИА Новости замглавы Минфина Алексей Моисеев и первый зампред Банка России Сергей Швецов.
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с чего всё началось

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Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
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