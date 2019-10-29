с чего всё началось

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП). О ней рассказали на пресс-конференции в РИА Новости замглавы Минфина Алексей Моисеев и первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Политика Палата общин приняла во втором чтении законопроект о досрочных выборах Палата общин британского парламента во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.

Футбол Сёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.

Происшествия Самолет упал на жилой дом в США В штате Нью-Джерси легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего начался пожар.

Общество Аэропорт Триполи открылся после двухмесячного перерыва По сообщению руководства аэропорта, фактическое возобновление полетов после длительного перерыва может занять до двух недель.

Происшествия В Домодедове экстренно сел самолет, летевший из Лондона в Бангкок В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380 авиакомпании Thai Airways, летевший из Лондона с Бангкок.

Армия и оружие Эрдоган: представители России сообщили об отводе курдских отрядов Представители России проинформировали Турцию о полном выводе курдских военных отрядов из зоны безопасности на сирийско-турецкой границе.

Политика У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.

Здоровье Врач назвала первые признаки инсульта Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Общество Профессор-филолог из ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов объяснил свои слова об убогом и «клоачном» русском языке.

Армия и оружие Летчики НАТО похвастались, что сопровождали «мощный Су-35» Бельгийские военные летчики, которые несут дежурство в Балтийском регионе, заявили, что им удалось сопроводить российские самолеты, в том числе "мощный" Су-35.

Экономика Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.

Политика МИД РФ: Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии Российская сторона примет ответные меры в связи с высылкой сотрудника посольства РФ из Болгарии.

Политика Премьер Ливана подал в отставку на фоне протестов Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что попросит президента страны об отставке.

Общество Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья 25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории войсковой части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.

Политика МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным 10 октября Зеленский заявил, что пока встреча с Путиным не планируется, передает НСН.

Шоу-бизнес Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.

Происшествия Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.

Происшествия Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу» Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.

Космос В Солнечной системе обнаружили новую планету Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.

Общество Власти Кипра перепроверят получивших гражданство за инвестиции В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.