Экономика
Российская газетаМинфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП). О ней рассказали на пресс-конференции в РИА Новости замглавы Минфина Алексей Моисеев и первый зампред Банка России Сергей Швецов.
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с чего всё началось
Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).РИА Новости04:59
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Бельгийские военные летчики, которые несут дежурство в Балтийском регионе, заявили, что им удалось сопроводить российские самолеты, в том числе "мощный" Су-35.
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Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.
Российская газета вчера в 21:46
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В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
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Российская сторона примет ответные меры в связи с высылкой сотрудника посольства РФ из Болгарии.
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Премьер Ливана подал в отставку на фоне протестов
Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что попросит президента страны об отставке.
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10 октября Зеленский заявил, что пока встреча с Путиным не планируется, передает НСН.
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Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
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«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
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