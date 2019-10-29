с чего всё началось

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.

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Общество Горничная отеля выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги Горничная отеля в Лос-Анджелесе Сара Кореа выставила на торги платье, в котором Леди Гага появилась на красной дорожке "Золотого глобуса" в прошлом году.

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

Экономика Назван способ снизить зависимость России от доллара В начале октября российский президент Владимир Путин объявил, что Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.

Общество Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.