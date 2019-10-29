Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦентробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.
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с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости04:59

Подробнее о событии

ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений

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Минфин опубликовал законопроект о новом виде накопительной пенсии

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Гарантированный пенсионный план. Как будет работать новая система накопительной пенсии

ТАСС09:45

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RT на русском10:14

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Российская газета05:17

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Вести.Финанс05:11

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

РИА Новости04:59
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Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
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ЦПВС опроверг данные об обстреле российской военной полиции в Сирии

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В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна роддома

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