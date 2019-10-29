Экономика
РИА НовостиЦентробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.
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с чего всё началось
Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).РИА Новости04:59
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