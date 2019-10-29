с чего всё началось

29 октября Минфин и Центробанк представили программу гарантированного пенсионного плана (ГПП). Россияне смогут добровольно подключаться к новой системе пенсионных накоплений и самостоятельно регулировать размер отчислений. Более того, уплату взносов можно будет приостанавливать на пять лет.

Авто Опытную партию новых Lada 4х4 собрали на «АвтоВАЗе» Опытная партия новой версии внедорожника Lada 4х4 была выпущена на автозаводе "ВАЗ" в Тольятти.

Общество Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим и клоачным Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей Школы Экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов назвал русский язык убогим, передает РИА "Новости".

Общество Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.

Здоровье В Самарской области мышиной лихорадкой заболели 519 человек В Самарской области геморрагической (мышиной) лихорадкой с почечным синдромом заразились 519 человек, это стало известно на заседании межведомственной-противоэпидемической комиссии региона.

Авто Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора Двигатель является «сердцем» автомобиля, и от того, как к нему относится водитель, зависит степень износа мотора и срок его службы.

Политика Сурков прокомментировал начало разведения сил в Донбассе Помощник президента России Владислав Сурков назвал хорошей новостью возобновление процесса разведения сил в Золотом в Донбассе, призвав «не терять темп».

Происшествия Пять человек отравились угарным газом в Башкирии В жилом доме города Нефтекамска из-за отравления газом погибла одна женщина, еще четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы.

Политика Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.

Экономика «Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж Чистая розничная выручка второго по обороту ретейлера — "Магнита" — в июле — сентябре выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333 млрд руб. Это следует из опубликованных операционных и неаудированных финансовых результатов по МСФО.

Спорт WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.

Политика В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры по газу 19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕС.

Политика В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.

Общество Поперечный заявил, что его слова вырезали из «Вечернего Урганта» Комик Данила Поперечный пришел на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал о том, как появление на Первом канале спасает его от проблем с Центром Э. Эти слова были вырезаны из программы, сообщает сам комик в Twitter.

Политика Путин пообещал приехать на Кубу Президент России Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диаса-Канеля посетить "остров Свободы".

Шоу-бизнес Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.

Общество Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.

Футбол «Манчестер Сити» нашёл замену Сане за 80 млн евро Владельцы «Манчестер Сити» нашли замену немецкому вингеру Лерою Сане, которого активно связывают со скорым переходом в мюнхенскую «Баварию».

Происшествия В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна роддома В Екатеринбурге из окна роддома городской больницы №40 выпала женщина, которая несколько дней назад родила ребёнка.

Происшествия Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5 Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в трех километрах от населенного пункта Харин в Искитимском районе Новосибирской области.