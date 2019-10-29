с чего всё началось

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.

Политика Премьер Ливана объявил об отставке Глава правительства Ливана Саад Харири во вторник в телеобращении объявил о том, что уходит в отставку.

Экономика Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.

Армия и оружие Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии «29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.

Футбол Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию Шведский форвард клуба американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил о своём возвращении в Испанию.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Происшествия Последний участник коррупционного скандала в ФСБ отделался условкой Вина Коробкова заключалась в том, что он по просьбе полковника ФСБ Михаила Горбатова и бизнесмена Арно Ходжояна организовал через своего знакомого в столичном управлении ФСБ запросы в компанию бизнесмена, которые в итоге послужили основанием для вымогательства денег.

Технологии Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека Как уточняется в исследовании, средние позиции вредности вместе с рыбой занимает птица и молочные продукты, яйца могут ухудшить здоровье человека, как и красное мясо, но для окружающей среды вредны в три раза меньше.

Спорт Мария Ласицкене подарила своему наставнику автомобиль Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова получили сертификаты по 5 миллионов рублей и автомобили.

Общество Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.