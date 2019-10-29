Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦентробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.
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с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости04:59

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Гарантированный пенсионный план. Как будет работать новая система накопительной пенсии

ТАСС09:45

Россиянам представили новую версию пенсионных накоплений

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РБК09:59

ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений

Коммерсантъ05:53

Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

RT на русском10:14

Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений

Российская газета05:17

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

РИА Новости04:59
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
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Глава правительства Ливана Саад Харири во вторник в телеобращении объявил о том, что уходит в отставку.
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В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

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Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой

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Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
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Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
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Происшествия

Жены уничтоженного в Сирии боевика получали пособия в Дагестане

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Авто

На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5

В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
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Армия и оружие

Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии

«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 10:05
Футбол

Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию

Шведский форвард клуба американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил о своём возвращении в Испанию.
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Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

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RT на русском вчера в 12:38
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Последний участник коррупционного скандала в ФСБ отделался условкой

Вина Коробкова заключалась в том, что он по просьбе полковника ФСБ Михаила Горбатова и бизнесмена Арно Ходжояна организовал через своего знакомого в столичном управлении ФСБ запросы в компанию бизнесмена, которые в итоге послужили основанием для вымогательства денег.
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Армия и оружие

Украина проведет учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом

Киев запланировал проведение тактических учений в Херсонской области, сообщается в официальном аккаунте Командования воздушных сил Украины в Facebook.
Газета.Ru 10:05
Технологии

Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека

Как уточняется в исследовании, средние позиции вредности вместе с рыбой занимает птица и молочные продукты, яйца могут ухудшить здоровье человека, как и красное мясо, но для окружающей среды вредны в три раза меньше.
РИА Новости 08:38
Спорт

Мария Ласицкене подарила своему наставнику автомобиль

Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова получили сертификаты по 5 миллионов рублей и автомобили.
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Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
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СК объявил в международный розыск и просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде.
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Apple представила беспроводные наушники AirPods Pro

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Экономика

Минимальный размер зарплаты в Подмосковье достигнет 15 тысяч рублей

Минимальный размер зарплаты в Подмосковье поднимут до 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного Минсоцразвития.
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Конгресс США на этой неделе проголосует по резолюции об импичменте

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Компания Бекмамбетова занялась синтезом речи русских знаменитостей

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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

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Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора

Двигатель является «сердцем» автомобиля, и от того, как к нему относится водитель, зависит степень износа мотора и срок его службы.
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Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
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48-летняя Марина Федункив стала блондинкой

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