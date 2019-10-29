Экономика
РИА НовостиЦентробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников ГПП будет Национальный расчетный депозитарий.
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с чего всё началось
Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).РИА Новости04:59
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«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.
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Политика
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Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств в Донбассе, сообщает ТАСС.
Происшествия
Последний участник коррупционного скандала в ФСБ отделался условкой
Вина Коробкова заключалась в том, что он по просьбе полковника ФСБ Михаила Горбатова и бизнесмена Арно Ходжояна организовал через своего знакомого в столичном управлении ФСБ запросы в компанию бизнесмена, которые в итоге послужили основанием для вымогательства денег.
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Технологии
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Спорт
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Экономика
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Конгресс США на этой неделе проголосует по резолюции об импичменте
О начале процедуры импичмента было объявлено месяц назад. Поводом стал телефонный разговор между Трампом и Владимиром Зеленским.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Авто
Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора
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Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
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