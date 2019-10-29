с чего всё началось

29 октября Минфин и Центробанк представили программу гарантированного пенсионного плана (ГПП). Россияне смогут добровольно подключаться к новой системе пенсионных накоплений и самостоятельно регулировать размер отчислений. Более того, уплату взносов можно будет приостанавливать на пять лет.

Политика У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин» «Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».

Армия и оружие Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии «29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.

Общество Число моногородов в России могут сократить почти вдвое В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170.

Общество Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.

Авто Представлен экологичный концепт-кар из целлюлозных нановолокон Nano Cellulose Vehicle (NCV) представлен на автосалоне в Токио в качестве исследования использования материалов из целлюлозных нановолокон (CNF) для автомобильной промышленности.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Шоу-бизнес Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.

Хоккей Малкин подтвердил наличие американского паспорта Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.

Общество Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.