Экономика

RT на русскомRT на русскомМинфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

29 октября Минфин и Центробанк представили программу гарантированного пенсионного плана (ГПП). Россияне смогут добровольно подключаться к новой системе пенсионных накоплений и самостоятельно регулировать размер отчислений. Более того, уплату взносов можно будет приостанавливать на пять лет.
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с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости04:59

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Гарантированный пенсионный план. Как будет работать новая система накопительной пенсии

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Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

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