Экономика
RT на русскомМинфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений
29 октября Минфин и Центробанк представили программу гарантированного пенсионного плана (ГПП). Россияне смогут добровольно подключаться к новой системе пенсионных накоплений и самостоятельно регулировать размер отчислений. Более того, уплату взносов можно будет приостанавливать на пять лет.
Читать в источнике
Оценить855
с чего всё началось
Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).РИА Новости04:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Политика
Кремль отреагировал на данные о страхе россиян перед произволом власти
Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал результаты соцопроса «Левада-центра», согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ-3 главных страхов россиян.
Политика
У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»
«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
Единоборства
Отец Хабиба рассказал о методах воспитания сына
Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, как он воспитал сына.
Армия и оружие
Трамп сообщил о ликвидации преемника главаря ИГ аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации преемника главаря террористической организации ИГ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.
Политика
Зеленский отреагировал на разведение сил в Донбассе: «Прекрасно»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал начало развода войск в районе линии разграничения в Донбассе.
Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии
«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.
Общество
Число моногородов в России могут сократить почти вдвое
В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170.
Шоу-бизнес
На концерте Аллы Пугачевой в Минске выступит Анастасия Волочкова
2 ноября на концертной площадке в Минске состоится концерт Аллы Пугачевой. В нем примет участие Анастасия Волочкова.
Авто
Toyota готовит к премьере новый кроссовер Toyota Raize
В преддверии официальной презентации модели в Сети появилось первое изображение нового компактного кроссовера Toyota Raize.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно, борющейся с тяжелой болезнью, опубликовала жизнерадостный снимок в Сети.
Политика
Корабли НАТО прибыли в порт Одессы
Четыре корабля Североатлантического альянса прибыли в порт Одессы.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Авто
Представлен экологичный концепт-кар из целлюлозных нановолокон
Nano Cellulose Vehicle (NCV) представлен на автосалоне в Токио в качестве исследования использования материалов из целлюлозных нановолокон (CNF) для автомобильной промышленности.
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Кино
Вышел новый сериал «Война миров» по роману Герберта Уэллса
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.
Общество
Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Армия и оружие
Пентагон заключил контракт на строительство 478 истребителей F-35
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму $34 млрд.
Общество
Сегодня вступают в силу поправки в закон об ОСАГО
Сегодня в Ростовской области, как и во всей России, вступили в силу поправки в закон об ОСАГО.
Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
Спорт
WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года
В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.