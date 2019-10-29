с чего всё началось

29 октября Минфин и Центробанк представили программу гарантированного пенсионного плана (ГПП). Россияне смогут добровольно подключаться к новой системе пенсионных накоплений и самостоятельно регулировать размер отчислений. Более того, уплату взносов можно будет приостанавливать на пять лет.

Политика Зеленский назвал главную цель Украины Украина обязана прекратить просить помощи у международных партнеров, в том числе Европейского союза (ЕС), Киеву необходимо реализовывать проекты на паритетных началах с партнерами.

Происшествия Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

Армия и оружие СМИ сообщили об обстреле патруля российской военной полиции в Сирии Шесть человек пострадали в результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе сирийской провинции Хасеке, когда там находился патруль российской военной полиции, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на местные СМИ.

Армия и оружие Украина проведет учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом Киев запланировал проведение тактических учений в Херсонской области, сообщается в официальном аккаунте Командования воздушных сил Украины в Facebook.

Происшествия Участник акции 27 июля Губайдулин объявлен в международный розыск СК объявил в международный розыск и просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде.

Экономика Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group «Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк»,— заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Общество В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.

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Армия и оружие Трамп заявил о ликвидации первого заместителя аль-Багдади Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации ближайшего заместителя главаря запрещенной в России террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

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