Экономика

RT на русскомRT на русскомМинфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

29 октября Минфин и Центробанк представили программу гарантированного пенсионного плана (ГПП). Россияне смогут добровольно подключаться к новой системе пенсионных накоплений и самостоятельно регулировать размер отчислений. Более того, уплату взносов можно будет приостанавливать на пять лет.
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с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости04:59

Подробнее о событии

Гарантированный пенсионный план. Как будет работать новая система накопительной пенсии

ТАСС09:45

Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

RT на русском10:14

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

РИА Новости04:59

ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений

Коммерсантъ05:53

Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений

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Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

«Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк»,— заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.
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Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.
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В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного

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Мощь военной базы РФ в Армении увеличат почти в два раза

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Сегодня, 98 октября, в рамках Донецкого международного инвестиционного форума была принята резолюция по итогам работы секции «Экологическое развитие как вклад в развитие будущего поколения».
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В конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»

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До пятнадцати тысяч рублей поднимут минимальный размер зарплаты в Подмосковье, передает пресс-служба областного Минсоцразвития.
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В Одессу прибыли четыре корабля НАТО

Ранее альянс сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 октября посетит Одессу, в порт которой совершит заход постоянная противоминная группа в составе четырех кораблей.
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