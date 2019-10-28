Энергетика
Правда УрФОМинфин и Минэнерго не договорились о льготах на Приобское месторождение в ХМАО
Не принято решение об источниках компенсаций В Правительстве РФ до сих пор не согласовали льготы для Приобского месторождения в ХМАО, которое разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть". Минфин и Минэнерго не пришли к договоренности о компенсациях из госбюджета.
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Минфин рассказал о новых налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике
Rambler News Serviceвчера в 17:02
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Здоровье
Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС
Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
Наука
Экстракт брокколи оказался эффективным в борьбе с герпесом
Немецкие ученые изучили процесс проникновения вируса герпеса в клетки человека, а также выяснили, что развитие инфекции подавляют экстракт капусты брокколи и экспериментальное лекарство от болезней почек.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Шоу-бизнес
Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину
Участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину из-за того, что переволновался.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Космос
NASA отправит зонд для оценки количества льда на Луне
Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует отправить автоматическую межпланетную станцию на Луну в 2022 году для составления карты водных ресурсов.
Политика
В переговорах по соглашению о свободной торговле АСЕАН остался ряд вопросов, заявили в КНР
RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) подразумевает подписание соглашения о свободной торговле между 10 членами АСЕАН (Бруней, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам) и шестью государствами-партнерами АСЕАН по соглашениям о свободной торговле (Австралия, Индия, Китай, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия).
Технологии
Япония создаст систему для безопасной навигации в Арктике
Правительство Японии планирует создать систему для безопасной навигации в Северном Ледовитом океане.
Армия и оружие
Минобороны поспорило с Трампом о роли России в уничтожении лидера ИГ
27 октября президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади силами американских специальных операций в Идлибе.
Общество
Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тыс. человек из-за пожара
В американском штате Калифорния из-за пожаров решили эвакуировать 180 тыс. человек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местного шерифа.
Политика
США могут выйти из Договора по открытому небу — WSJ
Армия и оружие
Российские военные развернули комплексы С-400 и «Панцирь-С» в Сербии
Российские военные в ходе подготовки к совместному российско-сербскому учению ПВО «Славянский щит – 2019» развернули комплексы С-400 и «Панцирь-С» на авиабазе Батайница в Сербии.
Авто
«Заряженный» Land Rover Defender получит 500-сильный мотор BMW
4,4-литровый двигатель с двумя турбинами во внедорожнике выдаст 500 лошадиных сил.
Происшествия
В квартире дома в Новокузнецке произошел взрыв
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Армия и оружие
Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море
Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Футбол
«Лестер» в гостях забил девять безответных мячей «Саутгемптону»
Футболисты «Саутгемптона» в домашнем матче десятого тура чемпионата Англии потерпели сокрушительное поражение от «Лестера».
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Транспорт
Установлена стоимость проезда по трассе Москва–Петербург
Стоимость проезда для водителей легковых автомобилей по новой трассе М-11, соединяющей Москву и Петербург, составит от 1,3 до 2 тысяч рублей.
Политика
В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Политика
Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади
Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Шоу-бизнес
Тимати уехал от недавно родившей сына Анастасии Решетовой
Тимати уехал от Анастасии Решетовой и сына, которого бизнесвумен родила ему чуть больше недели назад.
Футбол