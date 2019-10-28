Энергетика

Правда УрФОПравда УрФОМинфин и Минэнерго не договорились о льготах на Приобское месторождение в ХМАО

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Не принято решение об источниках компенсаций В Правительстве РФ до сих пор не согласовали льготы для Приобского месторождения в ХМАО, которое разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть". Минфин и Минэнерго не пришли к договоренности о компенсациях из госбюджета.
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Решение по компенсации льгот по Приобскому месторождению пока не принято

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Rambler News Serviceвчера в 17:02

Минфин и Минэнерго не договорились о льготах на Приобское месторождение в ХМАО

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