Экономика
КоммерсантъМинфин изменил предложения по участию ФНБ в инфраструктурных проектах
Минфин пересмотрел свои предложения по ограничению доли средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурных проектах. Он готов повысить лимит участия ФНБ в займах на проект с 20% до 40%, одновременно добавив ограничения, передает «Интерфакс».
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Кино
На 25 февраля кассовые сборы «Соник в кино» составили около $210 миллионов
На второй неделе кассовые сборы фильма в США в целом составили $107,7 миллиона, а в остальном мире более $102,2 миллиона.
Общество
Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона
Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.
Происшествия
При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.
Спорт
Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии
Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Общество
Американский рэпер обвинил Тимати и русский рэп в расизме
В соцсетях произошел конфликт между чернокожим американским рэпером Талибом Квели и российскими рэперами и рядовыми интернет-пользователями.
Гаджеты
Режиссер: Apple запрещает кинозлодеям пользоваться iPhone
Apple запрещает кинозлодеям пользоваться смартфонами iPhone. Об этом заявил американский режиссер Райан Джонсон, передает CNBC.
Происшествия
Поиск заказчика убийства Немцова продлили до мая
Расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова продлено до мая, сообщил РИА Новости адвокат дочери убитого Вадим Прохоров.
Здоровье
Власти Забайкалья откроют 53 новых ФАПа в отдаленных селах до конца 2020 года
Власти Забайкальского края планируют до конца 2020 года открыть 53 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в отдаленных селах региона по национальному проекту "Здравоохранение".
Футбол
Башкиров стал игроком «Заглембе»
Бывший футболист казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров подписал контракт с польским "Заглембе", сообщается на официальном сайте команды из Любина.
Общество
Моногорода предложили уплотнить для сокращения расходов
Моногорода предложили уплотнить для сокращения расходов.
Здоровье
Состояние больных коронавирусом в Казани остается удовлетворительным
Состояние находящихся на карантине в Казани восьми эвакуированных с лайнера Diamond Princess туристов, трое их которых являются инфицированными коронавирусом, «врачи оценивают как удовлетворительное».
Экономика
Работодатели стали чаще предлагать россиянам совместно копить на пенсию
В России выросло количество работодателей, которые не хотят формировать корпоративные пенсионные программы (КПП) сотрудников, если те не желают в них участвовать.
Авто
Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах
Продажи новой версии Газели ожидаются в начале следующего года.
Общество
Колокольцев назвал борьбу за чистоту кадров в числе приоритетов МВД
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев назвал среди приоритетов работы ведомства борьбу за чистоту рядов и укрепление кадрового потенциала.
Политика
Сурков объяснил уход с поста помощника президента
Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента, который он занимал почти семь лет.
Политика
Трамп рассказал, как не заболеть коронавирусом
Мытье рук и отсутствие намерений хвататься за все подряд без необходимости помогут уберечься от заражения коронавирусом, заявил президент США Дональд Трамп 26 февраля, выступая перед журналистами.
Общество
Лишенный титулов британский принц попросил называть его просто Гарри
Герцог Сассекский попросил обращаться к нему просто по имени.
Общество
В Норвегии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
В северной Норвегии у одного человека подтвержден новый коронавирус COVID-2019.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Армия и оружие
Двое турецких военных погибли при авиаударе на севере Сирии
Двое военнослужащих ВС Турции погибли в среду в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара, нанесенного ВВС Сирии.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Игры
В библиотеку PS Plus добавят Shadow of the Colossus и Sonic Forces
Экономика
«Система» проведет инвестиции через «дочку»
АФК запускает новый венчурный фонд АФК "Система" создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию "Кэпитал Перформ".
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.