Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин изменил предложения по участию ФНБ в инфраструктурных проектах

Минфин пересмотрел свои предложения по ограничению доли средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурных проектах. Он готов повысить лимит участия ФНБ в займах на проект с 20% до 40%, одновременно добавив ограничения, передает «Интерфакс».
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Минфин предложил повысить лимит участия ФНБ в займах на проект с 20% до 40%

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