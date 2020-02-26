Экономика

СаминвесторСаминвесторМинфин изменил условия инвестирования ФНБ в проекты

Сегодня, 27 февраля 2020 года, стало известно, что Министерство финансов РФ изменило условия инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты, разрешив увеличить долю фонда в финансировании, если в совокупности заёмное финансирование составит 40%.
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