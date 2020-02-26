Экономика
СаминвесторМинфин изменил условия инвестирования ФНБ в проекты
Сегодня, 27 февраля 2020 года, стало известно, что Министерство финансов РФ изменило условия инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты, разрешив увеличить долю фонда в финансировании, если в совокупности заёмное финансирование составит 40%.
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Происшествия
Авиация МЧС возобновила поиск пропавших в Сочи детей
Авиация МЧС возобновила поиск в акватории Чёрного моря двух подростков, пропавших в Сочи.
Экономика
Глава Хакасии назвал сроки выплаты зарплаты бюджетникам
Сегодня, 27 февраля, глава Хакасии Валентин Коновалов начал заседание правительства с важной темы - бюджетного кредита в размере 1 млрд 755 млн рублей.
Происшествия
В Элисте ввели режим ЧС после хлопка газа в многоэтажном доме
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
Армия и оружие
Военное преимущество США над Россией подорвано, признали в Пентагоне
Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.
Общество
Роскачество нашло следы пестицидов в блинной муке пяти торговых марок
Эксперты Роскачества в преддверии масленицы исследовали 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов и блинчиков и обнаружили, что в пяти из них есть следы пестицидов.
Общество
В Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Дании. Об этом сообщает в четверг телеканал TV 2.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Культура
Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы
Финансы
Попросивший о банкротстве «Открытие Холдинг» задолжал ВТБ ₽13 млрд
Реальная стоимость активов "Открытие Холдинга" — 64,5 млрд руб. Последние два года холдинг "занимался реструктуризацией своих обязательств по облигационным займам на общую сумму 249 млрд руб.", говорится в документе.
Энергетика
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти.
Биатлон
Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг
Политика
Путин оправдал действия силовиков на митингах оппозиции
Армия и оружие
Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций
Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Музыка
Светлана Лобода выпустила новый клип
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала на YouTube клип на песню "Новый Рим", которая входит в альбом Sold out.
Авто
С марта раритетные авто начнут проходить спецэкспертизу
С 1 марта раритетные и старые машины ожидает специальная экспертиза, необходимая для получения паспорта транспортного средства, сообщает «Российская газета».
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Происшествия
Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Общество
Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона
Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.
Финансы
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
Политика
Раскрыто отношение украинцев к особому статусу Донбасса
На Украине социологи раскрыли отношение граждан к вопросу о предоставлении Донбассу особого статуса.
Энергетика
Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Футбол
Дзюба пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы
Напомним, что матч «Зенита» против «Локомотива» состоится 29 февраля в 19:00 по московскому времени.
Происшествия
В Ульяновске ученик напал с ножом на учительницу
По информации следствия, ученик ранил учительницу в живот кухонным ножом около 10:00.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.