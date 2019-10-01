Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Теперь такие меры официально вошли в план мероприятий на ближайшие три года. Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год.

с чего всё началось

В ведомстве считают, что снижение НДФЛ для нерезидентов уменьшит стимулы для состоятельных россиян надолго уезжать за границу. Кроме того, Минфин в рамках своего проекта планирует освободить от подачи налоговых деклараций ИП, установивших онлайн-кассы.

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