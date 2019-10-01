Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин хочет изменить условия налогообложения богатых россиян

Минфин РФ предложил расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Соответствующие предложения содержатся в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», который министерство внесло в Госдуму.
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с чего всё началось

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Теперь такие меры официально вошли в план мероприятий на ближайшие три года. Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год.
РБКвчера в 02:00

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Минфин исправляет ошибку резидента

Российская газетавчера в 11:52

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

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URA.Ruвчера в 02:51

Смещение жизненных интересов. Омбудсмен предрек побег богатых из страны

Национальная служба новостейвчера в 13:50
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АФК «Система» вложила в SenSat $10 млн

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Российская газета вчера в 23:32
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Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
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Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 30 сентября в 12:00
Политика

В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17

В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
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Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
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Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 15:35
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Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове

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В Роскачестве объяснили, как правильно использовать пластиковую посуду

Эксперты Роскачества дали свои рекомендации, как правильно использовать посуду из пластика.
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Культура

В Москве прошло прощание с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге

Восемь человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.
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Армия и оружие

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Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком.
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РИА Новости вчера в 06:18
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Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы

В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
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Названа вредная привычка, портившая интимную жизнь Фредди Меркьюри

В вышедшей в сентябре книге о солисте группы Queen Фредди Меркьюри «Freddie Mercury: A Life, In His Own Words» названа вредная привычка, которая мешала ему в интимной жизни.
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Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил около 2 млрд рублей

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РИА Новости 00:47
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NASA планирует купить новые места на «Союзах» для полета на МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ведет переговоры с "Роскосмосом" о покупке дополнительных мест на российских кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС в 2020 году.
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Обманутых дольщиков может стать вдвое больше

Обманутых дольщиков может стать вдвое больше из-за 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам.
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В Саратовской области двое полицейских до смерти избили задержанного

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На оренбургском ТВ покажут спектакли фестиваля «Театральное Приволжье»

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Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова

Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
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Токио выразил протест Северной Корее после пуска ракет, произведенного Пхеньяном утром 2 октября, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Интерфакс вчера в 21:36
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