Экономика
КоммерсантъМинфин хочет изменить условия налогообложения богатых россиян
Минфин РФ предложил расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Соответствующие предложения содержатся в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», который министерство внесло в Госдуму.
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с чего всё началось
Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Теперь такие меры официально вошли в план мероприятий на ближайшие три года. Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год.РБКвчера в 02:00
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