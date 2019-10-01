Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Теперь такие меры официально вошли в план мероприятий на ближайшие три года. Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год.

с чего всё началось

Минфин РФ предложил расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Соответствующие предложения содержатся в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», который министерство внесло в Госдуму.

Здоровье Названы способы побороть головную боль без таблеток Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева назвала простые домашние способы для снятия головной боли.

Происшествия Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая Во Владивостоке кондуктор трамвая скончалась после нападения мужчины.

Политика Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенном палатой представителей, госпереворотом.

Хоккей Нижегородское «Торпедо» сыграет с ХК «Салават Юлаев» в Уфе Возрастное ограничение: 6+ Нижегородское «Торпедо» сыграет в Уфе с ХК «Салават Юлаев» 1 октября, сообщается на сайте хоккейного клуба.

Технологии Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 «Кукурузнику» планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

Политика Эксперт счел оптимальным согласованный вариант изложения «Формулы Штайнмайера» Контактная группа определила наиболее подходящий для всех сторон переговоров вариант изложения "Формулы Штайнмайера" - в виде писем спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику, заявил "Интерфаксу" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Общество Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Здоровье Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.

Экономика На перепись населения выделят 33 млрд рублей На покупку 360 тыс. устройств и операционной системы Росстат потратит 6,7 млрд руб. Ранее сообщалось, что первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году.

Экономика Венесуэла расплатилась с Россией рублями Венесуэла произвела очередной транш в рамках выплаты долга перед Россией.

Шоу-бизнес ГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским Госавтоинспекция (ГАИ) проверит, нарушал ли актер Михаил Боярский правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.

Шоу-бизнес Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин 25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Экономика Glencore удаляется от нефти QHG Trading тогда получила контракт от нефтекомпании на продажу от 4,5 млн тонн нефти до 2022 года.

Общество «Яндекс» назвал самую популярную песню у россиян Чем большее количество раз искали текст песни, тем большую оценку она получала.

Наука Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся в Антарктиде Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде, свидетельствуют данные спутникового мониторинга.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Гаджеты Huawei разрабатывает процессор Kirin 1000 в 5 нанометров для Mate 40 Huawei разрабатывает Kirin 1000 с 5-нм платформой для использования в серии смартфонов Mate 40.

Единоборства Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.

Интернет Windows для Android, iOS и Mac стала доступна в облаке Microsoft Для клиентов, которые предпочитают использовать Windows 7, такая возможность есть и в Windows Virtual Desktop.

Происшествия Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Экономика Уволенным чиновникам выплатят почти 5 миллиардов рублей Почти пять миллиардов рублей планируется потратить на сокращения федеральных чиновников в ближайшие три года.

Экономика В России могут появиться частные судебные приставы В ближайшее время в России могут появиться частные судебные приставы, которые будут заниматься исключительно корпоративными разбирательствами.