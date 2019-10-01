Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин хочет изменить условия налогообложения богатых россиян

Минфин РФ предложил расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Соответствующие предложения содержатся в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», который министерство внесло в Госдуму.
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с чего всё началось

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Теперь такие меры официально вошли в план мероприятий на ближайшие три года. Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год.
РБКвчера в 02:00

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Минфин исправляет ошибку резидента

Российская газетавчера в 11:52

Смещение жизненных интересов. Омбудсмен предрек побег богатых из страны

Национальная служба новостейвчера в 13:50

Минфин ужесточит налогообложение обеспеченных россиян, пишут СМИ

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RT на русскомвчера в 04:03

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URA.Ruвчера в 02:51

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

РБКвчера в 02:00
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:49, Вашингтон
Здоровье

Названы способы побороть головную боль без таблеток

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Вечерняя Москва вчера в 04:05
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Известия вчера в 22:10
Политика

Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенном палатой представителей, госпереворотом.
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Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре

Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 «Кукурузнику» планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
RT на русском вчера в 20:57
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Контактная группа определила наиболее подходящий для всех сторон переговоров вариант изложения "Формулы Штайнмайера" - в виде писем спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику, заявил "Интерфаксу" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Интерфакс вчера в 15:23
Общество

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Политика

Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

RT на русском вчера в 05:01
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
Здоровье

Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
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Экономика

На перепись населения выделят 33 млрд рублей

На покупку 360 тыс. устройств и операционной системы Росстат потратит 6,7 млрд руб. Ранее сообщалось, что первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 07:27
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ГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским

Госавтоинспекция (ГАИ) проверит, нарушал ли актер Михаил Боярский правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.
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Шоу-бизнес

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Газета.Ru вчера в 05:16
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

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РИА Новости 30 сентября в 10:23
Экономика

Glencore удаляется от нефти

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«Яндекс» назвал самую популярную песню у россиян

Чем большее количество раз искали текст песни, тем большую оценку она получала.
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Наука

Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся в Антарктиде

Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде, свидетельствуют данные спутникового мониторинга.
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В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна

Известия вчера в 17:47
Армия и оружие

В Японии заявили о новых ракетных пусках КНДР

RT на русском вчера в 19:11
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Гаджеты

Huawei разрабатывает процессор Kirin 1000 в 5 нанометров для Mate 40

Huawei разрабатывает Kirin 1000 с 5-нм платформой для использования в серии смартфонов Mate 40.
Дни24 вчера в 06:31
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Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.
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Для клиентов, которые предпочитают использовать Windows 7, такая возможность есть и в Windows Virtual Desktop.
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Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве

Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 19:15
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Уволенным чиновникам выплатят почти 5 миллиардов рублей

Почти пять миллиардов рублей планируется потратить на сокращения федеральных чиновников в ближайшие три года.
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Культура

Названа мешавшая Фредди Меркьюри в интимной жизни вредная привычка

Известия вчера в 22:28
Экономика

В России могут появиться частные судебные приставы

В ближайшее время в России могут появиться частные судебные приставы, которые будут заниматься исключительно корпоративными разбирательствами.
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Общество

Роскомнадзор заблокировал российское информагентство

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций закрыла доступ к сайту российского информагентства «Фергана».
Lenta.ru вчера в 15:15
Как работают Яндекс.Новости?
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