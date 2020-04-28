Экономика

Smolnarod.ruSmolnarod.ruМинфин хочет разрешить госзакупки у единственного поставщика

Министерство финансов РФ предлагает продлить разрешение на экстренные госзакупки у единственного поставщика до конца 2020 года. Проект соответствующего постановления внесен в кабмин, говорится в сообщении на сайте Минфина.
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Минфин вне конкурса

Российская газета11:30

Минфин хочет разрешить госзакупки у единственного поставщика до конца года

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Минфин предложил разрешить закупки для борьбы с коронавирусом без конкурса до конца года

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Минфин расширил условия для закупок у единственного поставщика

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Минфин предложил разрешить неконкурентные госзакупки до конца 2020 года

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Информация Минфина России от 28 апреля 2020 г. «Минфин России внёс в Правительство проект Постановления о случаях закупки у ед. поставщика по 44-ФЗ до конца года»

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Минфин подготовил проект постановления об иных случаях заключения госконтрактов с единственными поставщиками

Финмаркетвчера в 10:36
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил.
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Обнаружено шесть новых симптомов коронавируса

Американские врачи обнаружили шесть новых симптомов коронавируса, сообщает The Mirror.
Lenta.ru 27 апреля в 21:47
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Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса

В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч.
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В Саратовской области ввели обязательный масочный режим

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Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
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Общество

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Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
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В Тульской области министр заразился коронавирусом

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Спорт

Алиев рассказал, как проиграл в казино 100 тысяч долларов за одну ночь

За один раз проиграл 100 тысяч долларов, рассказал Алиев на YouTube-канале Кент. Мы как раз что-то выиграли, были чемпионами.
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Полет Ту-160 над Балтикой показали на видео

Минобороны России опубликовало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
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Оказывается, что после развода с режиссером Константином Богомоловым она не осталась одна и довольно быстро нашла свою любовь, которую не желает показывать общественности.
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Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
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Экономика

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Diamond Offshore, которая заявляла об убытках еще до текущего падения цен на нефть, подала на банкротство в понедельник, 27 апреля.
BFM.ru 27 апреля в 21:04
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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«АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta

«АвтоВАЗ» построит новую LADA Granta на французской платформе Global Access (B0) от LADA Largus и Renault Logan.
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Названо отличие эпидемии коронавируса в России и Европе

Развитие и спад эпидемии коронавируса в России происходит более плавно, чем в Европе.
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Более 70% кафе и ресторанов в России могут уйти с рынка к 1 июля

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что более 70% кафе и ресторанов могут уйти с рынка к 1 июля, передает "Интерфакс".
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Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов

Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина установил несколько телевизионных рекордов.
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Власти Москвы назвали приоритетные по снятию ограничений отрасли

В первую очередь смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, затронет в Москве строительную отрасль и промышленность.
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Летом выйдет Dying Light: Hellraid — дополнение на базе отменённого слешера от Techland

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Брестское «Динамо» вышло в финал Кубка Белоруссии

Солигорский «Шахтер» нанес поражение брестскому «Динамо» в ответном матче 1/2 финала Кубка Белоруссии.
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В Тульской области введут пропускной режим

В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
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Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
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Чрезвычайный комитет ВОЗ по коронавирусу проведет совещание 30 апреля

Чрезвычайный комитет по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведет совещание 30 апреля для оценки ситуации.
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В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы

В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
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