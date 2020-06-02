Экономика
РИА НовостиМинфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке
Проект направлен на реализацию перечня поручений президента РФ и предусматривает снижение первоначального взноса с 20% до 15% по ипотечным кредитам, предоставляемым в рамках программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых".
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Космос
Конструктор посчитал бессмысленным сравнивать двигатели кораблей Crew Dragon и «Союз»
Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС, на его борту были астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
Говорит Москва вчера в 06:41
Технологии
Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг
Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
Здоровье
Санврачи отменили карантин для приехавших из Москвы и Питера в Томск
Главный санитарный врач Томской области Ольга Пичугина своим постановлением отменила требование об обязательной двухнедельной изоляции для прибывших в Томск из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщается во вторник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
РИА Томск 02:49
Общество
Роскачество сравнило водопроводную и бутилированную воду
Как пить воду, чтобы ускорить обмен веществ, похудеть и оздоровиться Оказалось, что водопроводная вода соответствует нормативам СанПиН, но уступает качеству бутилированной и «не дотягивается до опережающих требований стандарта Роскачества для бутилированной питьевой воды».
Доктор Питер 02:19
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Политика
В Крыму пограничники задержали украинского военного
Пограничники в Крыму задержали украинского военного за нарушение госграницы России, он был пьян, сообщила пресс-служба ФСБ РФ.
РИА Новости 04:56
Политика
Дональд Трамп перенес саммит G7 и позовет на него Владимира Путина
Дату проведения саммита G7 перенесли с конца июня на сентябрь. Такое решение принял американский руководитель Дональд Трамп.
Актуальные Новости 31 мая в 04:41
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Lenta.ru вчера в 18:38
Происшествия
По факту обрушения моста в Мурманской области возбуждено дело
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело в связи с обрушением железнодорожного моста в Кольском районе Мурманской области.
Российская газета 03:52
Происшествия
В Петербурге студент колледжа зарезал свою мать
Российская газета 04:38
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
РИА Новости вчера в 19:05
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
Политика
Дмитрия Осипова утвердили на должность главы администрации Кирова
Напомним, Киров жил без главы администрации Кирова с конца января 2020 года.
Бизнес-новости в Кирове 03:52
Общество
Совфед одобрил закон о едином регистре населения России
Москва, 2 июня 2020, 11:33 — REGNUM Совфед одобрил закон о едином регистре населения России, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:33
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Общество
Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
Российская газета вчера в 03:36
Происшествия
Суд рассмотрит дело о сообщениях о трупах в обсерваторе в Крылатском
Кунцевский суд рассмотрит дело о публикации в соцсетях заведомо ложной информации о том, что по ночам из обсерватора в Крылатском вывозят трупы умерших от коронавирусной инфекции.
Интерфакс 01:40
Наука
Дети оказались менее уязвимы к коронавирусу
Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта выяснили, что у маленьких детей наблюдается малая концентрация фермента протеазы, необходимого коронавирусу для проникновения в легкие.
Экономика сегодня 02:46
Армия и оружие
Как Северный флот обеспечивает защиту арктических рубежей России
Северный флот обеспечивает стратегическое сдерживание западных стран и защищает заполярное пространство, где сосредоточены колоссальные природные богатства.
RT на русском вчера в 09:48
Общество
В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов
Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
Здоровье
253 заражения коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на утро вторника, 2 июня, за сутки еще у 253 человек в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:16
Политика
На Украине не видят угрозы широкомасштабной войны с Россией
Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что не видит на сегодняшний день угроз, которые могут привести к широкомасштабной войне с Россией.
Газета.Ru вчера в 17:24
Здоровье
В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек
Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:51
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Здоровье
Академик РАН назвал африканцев группой риска по коронавирусу
Мужчины, пожилые люди и африканцы более других оказались заражены коронавирусом по данным заболеваемости в России, заявил директор центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова академик РАН Геннадий Сухих 2 июня на конгрессе по новым технологиям в лечении гинекологических заболеваний.
ИА Красная Весна 04:34
Наука
В России разрабатывают новый метод борьбы с коронавирусом
Специалисты научного центра госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ) разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, в том числе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 23:58
Политика
Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России
Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21