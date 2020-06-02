Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Проект направлен на реализацию перечня поручений президента РФ и предусматривает снижение первоначального взноса с 20% до 15% по ипотечным кредитам, предоставляемым в рамках программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых".
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Первоначальный взнос по программам льготной ипотеки будет снижен

Российская газета04:48

Минфин внес в правительство проект о снижении взноса по льготной ипотеке

ТАСС04:35

Первоначальный взнос для «Дальневосточной ипотеки» предлагают снизить до 15%

ZAB.RU30 мая в 23:30

Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

РИА Новости04:02

Минфин предложил снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

РБК04:00

«Дальневосточная ипотека» может стать еще доступнее

Номер один31 мая в 18:13

Проект постановления о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15% внесен в правительство

Интерфакс04:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Футбол

Гилерме рассказал о целях «Локомотива» на заключительную часть сезона РПЛ

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме выразил надежду, что его команде удастся сохранить второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) после возобновления сезона, а то и побороться за чемпионство.
RT на русском 12:03
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
2,6K
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
59
Наука

Covid-19 быстрее распространяется при низкой влажности

Из отчета о проведенном в начальном периоде вспышки Covid-19 в Сиднее исследовании следует, что снижение относительной влажности воздуха на 1% может увеличить количество новых случаев заражения на 6%.
Новый День 08:59
3
Космос

Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе

N+1 вчера в 13:18
Общество

Поправки в Конституцию начали продвигать роликами про геев

Федеральное агенство новостей (РИА ФАН) опубликовало ролик про гей-пару в поддержку поправок в Конституцию РФ.
Полит.ру 09:36
38
Политика

МИД осудил жестокость полиции в отношении продюсера Sputnik в США

РИА Новости 13:54
22
Футбол

«Зенит» опроверг выплату почти 350 млн рублей топ-менеджменту клуба

Пресс-служба «Зенита» отрицает, что топ-менеджменту и совету директоров клуба в 2019 году было выплачено 347,2 млн рублей.
ProstoProSport 15:10
Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
49
Здоровье

Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача

Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
7
Общество

Защитник русского ресторана в США снял погромщиков на видео

Владелец ресторана русской кухни Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян снял видео о том, как он защищал ресторан от погромщиков и протестующих.
РИА Новости 14:43
742
Шоу-бизнес

Охлобыстин пошутил про защищающего «артистов без трусов» Пригожина

РИА Новости 14:06
7
Гаджеты

Обновление iOS сломало iPhone и iPad

Одна из основных проблем с iPhone после обновления до iOS 13.5 была названа уменьшенным временем автономной работы.
Evo-rus.com 14:57
3
Политика

Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив

Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе.
РИА Новости 13:10
3
Общество

В Калужской области с 3 июня ослабят ограничительные меры

В Калужской области с 3 июня отменят часть ограничительных мер, жителям разрешат прогулки и занятия спортом, откроются парикмахерские и салоны красоты.
RT на русском 14:52
3
Происшествия

Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле

Экспресс газета 12:57
18
Общество

Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса

Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
28
Культура

Филипп Киркоров спел «песню простаты»

Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган. Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты".
Piter.tv 05:18
72
Единоборства

УЕФА отреагировал на гибель Джорджа Флойда

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на гибель афроамериканца Джорджа Флойда в США.
Чемпионат 14:33
1
Общество

В Москве появился сервис с графиком отключения горячей воды

В Москве начал работать информационный сервис, на котором размещён график отключения горячей воды.
RT на русском 13:08
470
Киберспорт

Riot Games показала релизный трейлер Valorant

Cyber.sports.ru 11:47
Политика

Александр Емельяненко считает, что в России нет альтернативы Путину

RT на русском 14:48
8
Происшествия

Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест

Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест.
ТАСС 15:01
Гаджеты

Составлен рейтинг самых мощных Android-смартфонов

Май закончился, а это значит, что команда бенчмарка AnTuTu выпустила обновленный рейтинг самых «мощных» Android-смартфонов.
Live24 13:00
3
Политика

В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы

Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России.
Российская газета 05:08
176
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:24
18
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
143
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
176
Здоровье

В Курской области в двух селах зафиксировали вспышку коронавируса

Главный государственный санитарный врач по Курской области Олег Климушин прокомментировал ситуацию: - Эпидемиологическое расследование показало, что вспышка случилась в результате нарушений требований на запрет массовых мероприятий.
Kurskcity.ru 06:15
6
Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42
24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное