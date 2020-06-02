Минфин России внес в правительство проект постановления, который подразумевает снижение первоначального взноса по льготной ипотеке. Так, его могут снизить с 20% до 15%.

В России могут снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

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