Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Проект направлен на реализацию перечня поручений президента РФ и предусматривает снижение первоначального взноса с 20% до 15% по ипотечным кредитам, предоставляемым в рамках программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых".
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