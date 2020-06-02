Экономика
РИА НовостиМинфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке
Минфин России внес в правительство проект постановления по снижению требований к минимальному размеру первоначального взноса по льготной ипотеке с нынешних 20% до 15%, сообщила пресс-службы министерства.
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Проект по снижению первоначального взноса по льготной ипотеке поступил в правительство
Rambler News Service04:19
Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15 процентов
Уфавед (Уфимские ведомости)30 мая в 00:49
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Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
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Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова
Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru вчера в 07:20
Общество
В Калининградской области зафиксировали 45 новых случаев коронавируса
В Калининградской области выявили коронавирус у 45 человек. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает Роспотребнадзор.
Каскад вчера в 03:35
Общество
В Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом
Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, их них 25 человек проходит лечение в больницах, 32 — без симптомов изолированы на дому.
ИА Красная Весна 31 мая в 05:19
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
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Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России
Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Общество
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
Российская газета 31 мая в 15:16
Экономика
Мишустин предложил Путину создать социальное казначейство
Помощь по адресу Правительство предложило создать социальное казначейство – систему, которая повысит адресность и эффективность социальной поддержки на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном.
Ведомости вчера в 19:36
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Общество
Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации
Штрафы за отказ от вакцинации, внесенные в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, грозят только тем, кто находится в профессиональных группах риска.
Моя Москва.онлайн 30 мая в 07:41
Здоровье
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 96 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 96 человек.
АиФ Саратов вчера в 02:18
Здоровье
В поликлиниках провели 150 тысяч КТ-исследований пациентов с подозрением на коронавирус
В столице проведено 150 тысяч КТ-исследований пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:25
Общество
Доходы мэра Екатеринбурга за год сократились почти на треть
Напомним, Александр Высокинский назначен мэром Екатеринбурга 25 сентября 2018 года.
It`s My City 03:14
Происшествия
Омбудсмен обратилась в СК после смерти уральца при задержании
Днем ранее региональные СМИ сообщили о смерти жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании.
Известия 02:33
Здоровье
В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек
Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:51
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Авто
Микроавтобус Opel Zafira Life получил спецверсию в РФ
Как сообщает пресс-центр немецкого бренда, Opel Zafira Life в исполнении Black Edition отличается особой окраской кузова «черный металлик», ксеноновыми фарами и светодиодными ДХО.
SpeedMe 03:48
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Политика
Минэкомразвития разработало новые критерии для выдачи «золотых виз»
Иностранные граждане в России смогут получить «золотые визы» — вид на жительство в обмен на инвестиции, не только за покупку недвижимости, но и за вложения в государственные ценные бумаги, инвестиции в российские компании или открытие собственного дела на территории страны.
РБК 04:33
Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU вчера в 04:42
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Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми
Совет Федерации на своем заседании одобрил увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 до 6 752 рублей.
Российская газета 04:34
Экономика
Рогозин призвал снять Россию с «нефтяной иглы»
Дмитрий Рогозин призвал власти задуматься над вопросом снятия России с «нефтяной иглы».
Дни24 вчера в 08:36
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
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Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
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В «Уральских авиалиниях» назвали срок возобновления полётов за рубеж
Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Россия приостановила международное авиасообщение. Причиной стала пандемия коронавируса.
REGNUM 04:22
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Гаджеты
Google случайно выпустила бету Android 11 раньше времени. Что нового
Недавно компания Google объявила, что запуск публичной бета-версии операционной системы Android 11 отложен в связи с беспорядками в США.
iXBT.com 00:09
Здоровье
Инфекционист объяснил, с чем связан рекордный рост заболеваемости COVID-19 в Свердловской области
Всего в Свердловской области на 2 июня зарегистрировано 6024 заболевших COVID-19.
Екатеринбург Онлайн 03:18
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
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