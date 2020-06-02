Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Минфин России внес в правительство проект постановления по снижению требований к минимальному размеру первоначального взноса по льготной ипотеке с нынешних 20% до 15%, сообщила пресс-службы министерства.
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Проект постановления о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15% внесен в правительство

Интерфакс04:32

В правительство внесли проект о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке

ФедералПресс04:20

Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

РИА Новости04:02

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Rambler News Service04:19

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РБК04:00

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Вечерняя Москвавчера в 16:18

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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
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