Экономика
Мойка78Минфин хочет упростить получение налогового вычета
Минфин России подготовил законопроект, упрощающий для граждан получение налоговых вычетов по расходам на медицину и образование, при покупке недвижимости и для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Политика
Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии
Отношения России и США ухудшатся, если Москва силой вмешается в ситуацию в Белоруссии, заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
РИА Новости 02:12
Кино
Создатели «Игры престолов» снимут фантастический сериал для Netflix
Совсем скоро начнется работа по созданию фантастического сериала, в основу которого ляжет трилогия «Задача трех тел», китайского автора Лю Цысинь.
Live24 02:15
Происшествия
На юге Украины неизвестные обстреляли микроавтобус
Очевидец рассказал, что неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия по микроавтобусу с донецкими номерами.
REGNUM 02:55
Политика
В ДНР опровергли заявление Киева о согласовании участков отвода сил
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова опровергла заявление Киева о согласовании контактной группой четырех участков отвода сил в Донбассе и решения о разминировании, добавив, что это возможно только после урегулирования вопроса с противоречащим минским соглашениям постановлением о выборах в Донбассе.
РИА Новости 02:17
Политика
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
В Кремль не поступала информация о том, что в организме оппозиционера Алексея Навального были найдены следы яда "Новичок".
Вести.Ru вчера в 10:15
Происшествия
После дезинфекции класса в Благовещенске пострадали 13 учеников
Школьники Алексеевской гимназии в Благовещенске получили травмы глаз во время дезинфекции класса.
BFM.ru 01:55
Авто
Главной мечтой жителей России стал немецкий полноприводный внедорожник
Новые автомобили вчера в 23:32
Космос
Ученые обнаружили на Луне ржавчину
В статье, опубликованной в журнале Science Advances, ученые рассматривают возможные варианты появления на поверхности спутника Земли этого похожего на ржавчину минерального образования.
РИА Новости 03:05
Общество
Автомобильным номерам определили цену
Проект постановления правительства, поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" и Бюджетный кодекс, которые позволят регионам выставлять на торги "красивые" автомобильные и мотоциклетные номера, направлены в правительство России.
Коммерсантъ вчера в 18:12
Армия и оружие
Министр обороны Турции «предупредил» Грецию с F-16 над Эгейским морем
Следует отметить, что полёт генерала Акара в Восточном Средиземноморье носил демонстративный характер, учитывая растущую напряжённость в этом регионе, где столкнулись интересы Турции и Греции.
Евразия Daily 02:38
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку на военный аэродром в провинции Хомс
Известия вчера в 19:44
Общество
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Российская газета 02:13
Культура
Сын Виктора Цоя попросил запретить прокат фильма Учителя об отце
На своей странице в социальной сети Александр подтвердил, что он действительно отправлял письмо Владимиру Путину.
ToDay News Ufa 01 сентября в 13:51
Шоу-бизнес
Валерия показала красивое видео со свадьбы сына
Валерия поделилась видео со свадьбы, молодожены показали фотографии, а Пригожин – танец мужа и жены под песню в исполнении Валерии.
RuNews24.ru вчера в 10:08
Происшествия
При пожарах в Ростовской области 46 человек пострадали и один погиб
В результате природных пожаров в Красносулинском и Каменском районах Ростовской области погиб один человек, еще 46 получили травмы.
Газета.Ru 02:38
Экономика
В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года.
Газета.Ru вчера в 23:46
Шоу-бизнес
У Александры Бортич и Евгения Савельева родился сын
Актриса Александра Бортич и сын депутата Заксобрания и главы AVS Group Валерия Савельева Евгений стали родителями.
Екатеринбург Онлайн вчера в 04:59
Шоу-бизнес
Дочь обнародовала результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
Ревизор.ру вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Валентин Гафт отметит 85-летний юбилей в кругу семьи
Советскому и российскому актёру, народному артисту РСФСР Валентину Гафту 2 сентября исполняется 85 лет.
Pravda.Ru вчера в 08:37
Шоу-бизнес
Салтыкова впечатлила поклонников стройной фигурой в купальнике
Стройная фигура Салтыковой впечатлил фанатов певицы.
РИА Новости вчера в 20:00
Армия и оружие
В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО
В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru 01:36
Происшествия
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
В результате погибли четыре человека: водитель и пассажир Chevrolet, 41-летний водитель и 37-летняя пассажирка Toyota.
РБК 00:16
Происшествия
В ДТП на улице Калинина в Пензе погиб мужчина
Мужчина погиб в результате ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-21074» и «Renault Logan» на улице Калинина в Пензе утром в четверг, 3 сентября.
PenzaNews 02:27
Происшествия
Ефремова доставили в суд для участия в прениях сторон
Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы для участия в прениях сторон по делу о смертельном ДТП.
Известия 03:07
Общество
После коронавируса население страны сократится максимально за 14 лет
В проекте правительственного плана по достижению национальных целей развития говорится о том, что коронавирусная инфекция приведет к максимальному за последние четырнадцать лет сокращению численности населения Российской Федерации.
Evo-rus.com вчера в 12:01
Культура
Ургант прокомментировал возвращение в «Прожекторперисхилтон» на ТВ
Телеведущий Иван Ургант заявил, что поклонникам программы придется довольствоваться записями старых выпусков.
ПолитРоссия 02:38
Кино
В Италии открылся 77-й Венецианский кинофестиваль
В среду, 2 сентября, на итальянском острове Лидо начал свою работу 77-й Венецианский международный кинофестиваль.
RT на русском вчера в 17:14
Кино
Роберт Паттинсон не стал советоваться с Кристофером Ноланом по поводу роли Бэтмена
КиноПоиск 31 августа в 03:10
Авто
Обновленный кроссовер Nissan X-Trail 2020 начали продавать в России
Российский дилеры Nissan объявили о старте продаж кроссовера X-Trail 2020 модельного года.
32CARS.ru 02:00