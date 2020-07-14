Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли

Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД). Во-первых, по ряду месторождений будет проиндексирована ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), включенного в платеж по НДД (законопроект есть у «Известий»).
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Компенсация факта: Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли

Минфин ужесточает политику в нефтяной отрасли. Основная часть реформы — компенсация потерь бюджета от неудачно введенного режима налога на добавленный доход (НДД). Ранее ведомство оценило их в 213 млрд рублей.
Известия13 июля в 17:01

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Российских нефтяников заставят платить больше

Lenta.ruвчера в 05:02

Минфин разработал налоговые изменения для нефтегазовой отрасли

Газета.Ru13 июля в 20:31

Минфин планирует пересмотреть налог для нефтегазовой отрасли

Профиль13 июля в 23:32

Минфин РФ пересмотрит коэффициент налога на добычу полезных ископаемых

ИА Красная Весна13 июля в 21:00

Налоговые льготы для нефтяников «как у Сечина» ужесточат. Они приняты после поездки Медведева в ХМАО

URA.Ru13 июля в 23:37

«Известия»: Минфин планирует пересмотреть налог на добавленный доход для нефтяной отрасли

ТАСС13 июля в 19:10

Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли

Известия13 июля в 19:00
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Происшествия

При опрокидывании бензовоза в Забайкалье вылилось 23 тонны дизтоплива

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Спорт

Юрченко покинул пост президента ВФЛА из-за конфликта с World Athletics

Евгений Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Юрченко был избран президентом ВФЛА 28 февраля.
ODDS.ru 13 июля в 11:06
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Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
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Происшествия

Суд в Воронеже арестовал восьмерых последователей «Свидетелей Иеговы»

Ленинский районный суд в Воронеже заключил под стражу восьмерых человек, являющихся членами запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы».
Коммерсантъ вчера в 19:54
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Происшествия

В Саратовской области пастух погиб в горящей степи, спасая стадо

FreeNews-Volga 01:12
Происшествия

В Самаре ликвидировали открытое горение на складе

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Самаре, который тушили с понедельника, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости вчера в 23:06
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Футбол

Суарес признал, что «Барселона» не сможет догнать «Реал» в Ла Лиге

Форвард «Барселоны» Луис Суарес признал, что победа каталонцев в Ла Лиге-2019/20 практически нереальна.
Sport24.ru вчера в 20:21
Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма

CT news вчера в 02:14
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Политика

Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах

Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов.
Российская газета вчера в 13:04
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Наука

В Бразилии нашли ступню динозавра неизвестного вида

Выяснилось, что останки принадлежат динозавру неизвестного вида. Хищника назвали Aratasaurus museunacionali.
Дилетант вчера в 07:49
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Общество

В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара

РИА Новости 00:49
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Армия и оружие

В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
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Политика

Дуда назвал ситуацию с демонтажем советских памятников несерьезной

Глава государства назвал эту ситуацию несерьезной.
РЕН ТВ 00:34
Общество

В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов

REGNUM вчера в 22:50
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Технологии

Эксперты рассказали, как обезопасить свой мобильный банк от мошенников

Обезопасить свой мобильный банк и средства на счетах от киберпреступников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдении правил цифровой гигиены.
ТК Звезда вчера в 21:26
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 119 новых носителей коронавируса

Новосибирск, 14 июля 2020, 07:14 — REGNUM По состоянию на 14 июля в Новосибирской области коронавирус выявлен у 7505 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 119 случаев заражения.
REGNUM вчера в 00:14
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Происшествия

Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении средств Минобороны

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор бывшему руководителю АО «Новит Про» Андрею Петрову за хищение более 360 миллионов рублей при проектировании подводной лодки «Варшавянка».
URA.Ru 13 июля в 17:20
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Авто

На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada

Несколько дней назад в паблике "AvtoVAZ News" в соцсети "ВКонтакте" появилась новость о том, что на автомобильном заводе ЗАЗ "восстановили" выпуск машин бренда Lada.
Новые автомобили вчера в 03:07
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Общество

Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин

РИА Новости 00:08
Общество

В Иркутске из-за ливня подтопило улицы и нарушилось электроснабжение

Аварийные службы Иркутска приступили к ликвидации последствий ливня, в результате которого затопило несколько улиц, а также произошло отключение электроснабжения.
РБК вчера в 23:27
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Политика

Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК вчера в 06:37
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Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
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Политика

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
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Футбол

«Челси» обыграл «Норвич» благодаря голу Жиру

МИР 24 вчера в 18:15
Политика

В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны.
Lenta.ru вчера в 20:58
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Шоу-бизнес

Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей

Lenta.ru вчера в 22:18
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Шоу-бизнес

Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности

Известная блогерша Николь Тея ушла из жизни в возрасте 24 лет. Знаменитость была на восьмом месяце беременности.
Радио Комсомольская правда вчера в 21:26
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Недвижимость

Однокомнатные квартиры теряют популярность

Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
Коммерсантъ 13 июля в 18:18
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Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
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Наука

Определены все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2

В очередной раз ученые определили главные симптомы заражения коронавирусной инфекцией.
Городовой вчера в 14:04
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