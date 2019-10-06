Экономика
Вести.RuМинфин хочет зафиксировать перечень профессий для самозанятых
Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
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Власти могут ограничить применение специального налогового режима для самозанятых
Ведомостивчера в 15:32
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В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.
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Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
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В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
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