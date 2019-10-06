Экономика

Вести.RuВести.RuМинфин хочет зафиксировать перечень профессий для самозанятых

Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
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Силуанов предложил ограничить число профессий для самозанятых

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