Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей

Премьер-министр России сообщил, что Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку пострадавших от коронавируса отраслей, передает РИА "Новости".
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Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства около 600 млрд рублей

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Михаил Мишустин
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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