Экономика
Газета.RuМинфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей
Премьер-министр России сообщил, что Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку пострадавших от коронавируса отраслей, передает РИА "Новости".
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Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Происшествия
В Петербурге 10-летнего мальчика избили на детской площадке
«7 июня в полицию поступило заявление от гражданки 1988 года рождения о том, что в тот день около 21:00 на детской площадке в поселке Парголово ее 10-летнего сына избили неизвестные, предположительно несовершеннолетние», — заявили в ведомстве.
РБК 05:17
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Футбол
Вагнер Лав не сможет сыграть за ЦСКА в нынешнем сезоне
Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 годы, а также в 2013 году. Лав сыграл в 173 матчах и отметился 86 голами.
Metaratings 03:41
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Здоровье
Губернатор Текслер упрекнул челябинцев в росте заражений COVID-19
К утру 8 июня в Челябинской области было зафиксировано 147 новых случаев заражения, что приблизило регион к собственному антирекорду — 150 заболевшим за сутки.
URA.Ru 05:10
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Здоровье
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек
Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 06 июня в 04:23
Общество
Михалков раскрыл планы Грефа по уничтожению образования в России
В новом выпуске своей авторской программы «Бесогон», получившем название «Над пропастью во лжи», режиссер Никита Михалков особое внимание уделил теме образования.
ИА Новороссия вчера в 02:02
Культура
Открылся первый виртуальный рынок российского контента
Более 120 российских компаний представят 300 новых фильмов, сериалов, анимационных и документальных проектов, телевизионных шоу 400 закупщикам и продюсерам из 55 стран мира.
Кинобизнес сегодня 03:32
Общество
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Фигурное катание
Плющенко показал видео тренировки Трусовой на льду в Кисловодске
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео ледовой тренировки своей группы на сборе в Кисловодске.
Metaratings 06 июня в 16:30
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
RT на русском 06 июня в 09:59
Фигурное катание
Туктамышева поразила поклонников зажигательным танцем в квартире
Видео с танцем 23-летняя спортсменка опубликовала в Instagram.
Слово и Дело 06 июня в 21:53
Общество
Ветеранам в Приамурье разрешили не возвращать выплаты ко Дню Победы
В ходе встречи с представителем Пенсионного фонда Василий Орлов заявил, что считает недопустимой ситуацию, когда более 50 ветеранов Даманского, получившие выплаты ко Дню Победы в размере 75 тыс. на человека, следом получили требования вернуть деньги в связи с ошибкой сотрудников ПФР.
REGNUM 04:15
Общество
Азаров сделал заявление по коронавирусу в Самарской области
В воскресенье, 7 июня, за несколько минут до полуночи глава региона обнародовал срочное заявление по ситуации с коронавирусом.
Kursk.com 05:05
Финансы
Рубль уверенно растет к доллару и евро в начале дня
Курс рубля уверенно поднимается против доллара и евро вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:08
Общество
В Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19
«В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня 2020 года проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение городского оперативного штаба.
RT на русском 04:28
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Общество
Великобритания вводит двухнедельный карантин для прибывающих в страну
Великобритания вводит двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну.
Российская газета вчера в 21:27
Происшествия
В Екатеринбурге напали на пресс-секретаря гордумы
Екатеринбург, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM На пресс-секретаря городской думы Екатеринбурга Дмитрия Егоркина совершено нападение.
REGNUM 05:17
Общество
Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
Здоровье
На Украине коронавирусом заразились 5050 медработников
12 054 человека выздоровели, 788 — умерли. Из общего числа инфицированных 1932 — дети, 5050 — медицинские работники.
REGNUM вчера в 08:33
Общество
Количество фейков в интернете выросло в 10 раз в период пандемии
"В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщили в надзорном ведомстве.
ТАСС 05:14
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия вчера в 09:15
Политика
Трамп распорядился начать вывод Национальной гвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп поручил Национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона в связи со стабилизацией ситуации с протестами.
Новая газета вчера в 11:00
Экономика
В Совфеде предложили возобновить производство Ту-334 взамен Superjet
Говорит Москва 04:27