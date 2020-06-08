Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей

Премьер-министр России сообщил, что Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку пострадавших от коронавируса отраслей, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 миллиардов рублей

Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Они будут направлены на финансирование мероприятий по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики", — уточнил он на совещании со своими замами.
РИА Новости04:46

Подробнее о событии

Стало известно, сколько «мобилизовано» для поддержки граждан и отраслей в РФ

Росбалт05:42

Минфин мобилизовал в резервный фонд Правительства 600 млрд рублей

Парламентская газета04:48

Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства около 600 млрд рублей

Аргументы и Факты05:03

Минфин РФ выделил 600 млрд рублей для помощи пострадавшим отраслям

ИА Красная Весна04:51

Минфин мобилизовал 600 миллиардов рублей для поддержки граждан и экономики

Вести.Ru05:35

Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 миллиардов рублей

РИА Новости04:46

Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей

Газета.Ru04:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Общество

Мишустин решил упростить выезд за рубеж и въезд в Россию

Слова премьер-министра приводят информагентства.
РБК 06:07
Общество

Жителей Петербурга бесплатно проверят на антитела на коронавирус

«В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — отметили в оперштабе.
REGNUM 05:36
38
Общество

Кадыров выделил женихам деньги на выкуп невест в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился предоставить более 200 женихам, которые имеют финансовые трудности из-за пандемии, средства на выкуп невест.
Газета.Ru 05:34
83
Здоровье

46 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:44
75
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян снова попал в больницу

Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился.
Известия 05:26
32
Общество

У экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана выявили коронавирус

Газета.Ru 06:03
Здоровье

В красноармейской психбольнице коронавирус нашли у 35 человек

В психиатрической больнице в Красноармейском районе Саратовской области коронавирусом заболели 35 человек.
Четвертая Власть 05:18
Общество

В Крыму разработали проект добычи воды из палеорусел

Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект, позволяющий добывать воду из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове.
Российская газета 03:42
19
Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
1,2K
Космос

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
222
Происшествия

Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
908
Общество

В Красноярском крае пройдет викторина на знание Конституции РФ

В Краснорском крае пройдет викторина на знание основ Конституции РФ.
АиФ Красноярск 04:59
Общество

Абрамович купил картину Мунка «Крик»

Цена лота составила 120 миллионов долларов. Роман Абрамович купил один из четырех вариантов знаменитой картины Эдварда Мунка «Крик».
ТК Звезда вчера в 12:38
355
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
7
Религия

Православные христиане отмечают день Святого Духа

РИА Новости вчера в 17:57
122
Политика

Песков объяснил отсутствие на сайте по поправкам одного пункта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил технической накладкой отсутствие в первоначальной версии сайта для электронного голосования по поправкам в конституцию одного пункта.
РИА Новости 06:02
1
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
2,5K
Общество

Мишустин заявил, что ситуация на рынке труда стабилизируется

Ситуация на рынке труда стабилизируется, поддержка безработных будет продолжена.
ТАСС 04:35
7
Общество

Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж

Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
31
Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Lenta.ru 01:00
223
Политика

США отказались предоставлять Нидерландам сведения о катастрофе MH17

Судья на процессе по делу о катастрофе Boeing 777 (рейс MH17) объявил, что Соединенные Штаты отказались предоставлять Нидерландам новые сведения о ракете, сбившей лайнер.
Ruposters.ru 05:34
Армия и оружие

Житель Пальмиры рассказал о принуждении к сотрудничеству боевиками

Террористическая организация ИГ (запрещена в России) принуждала мирных сирийских граждан сотрудничать с боевиками под страхом смерти.
Известия вчера в 23:17
9
Гаджеты

Инсайдеры опубликовали снимки Xiaomi Mi Band 5

Инсайдеры раскрыли информацию о браслете Mi Band 5 в Twitter. Фитнес-браслет будет оснащен системой бесконтактной оплаты.
Экономика сегодня 06 июня в 09:20
21
Шоу-бизнес

Пригожин ответил подписчице на совет не позориться

Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru 03:29
12
Армия и оружие

Российский генерал прокомментировал гипотетический удар США по Сибири

Defense Express 4 июня написало, что стратегические бомбардировщики ВВС США благодаря дальности пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER и AGM-86C CALCM способны нанести удар по российским объектам в Арктике и Сибири, не заходя в зону действия ПВО.
Lenta.ru 05:45
1,4K
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская заявила, что не хотела обидеть покойную Норкину

Цымбалюк-Романовская призналась, что при написании своего сообщения она не преследовала цель обидеть или охарактеризовать Норкину с плохой стороны.
Экономика сегодня вчера в 22:55
484
Общество

Михалков раскрыл планы Грефа по уничтожению образования в России

В новом выпуске своей авторской программы «Бесогон», получившем название «Над пропастью во лжи», режиссер Никита Михалков особое внимание уделил теме образования.
ИА Новороссия вчера в 02:02
76
Шоу-бизнес

«Руки не подам»: Тарасова высказалась о Башарове

Рамблер 02:51
1
Футбол

РФС: хозяина матча «Зенит» – «Спартак» определят после ряда факторов

По словам Митрофанова, ранее планировалось, что именно «Зенит» станет хозяином и примет московских футболистов на своем поле, но владелец «Спартака» Леонид Федун вмешался в ситуацию и предложил провести жеребьевку.
Петербургский дневник вчера в 18:20
Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

BFM.ru 03:11
879
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное