Экономика
Газета.RuМинфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей
Премьер-министр России сообщил, что Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку пострадавших от коронавируса отраслей, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Они будут направлены на финансирование мероприятий по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики", — уточнил он на совещании со своими замами.РИА Новости04:46
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