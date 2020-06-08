Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Они будут направлены на финансирование мероприятий по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики", — уточнил он на совещании со своими замами.

с чего всё началось

Премьер-министр России сообщил, что Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку пострадавших от коронавируса отраслей, передает РИА "Новости".

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