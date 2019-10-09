Экономика
ForbesМинфин может отложить реформу налогового резидентства «до лучших дней»
Если крупный бизнес не поддержит реформу налогового резидентства, Минфин готов ее отложить. Об этом глава ведомства Антон Силуанов заявил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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с чего всё началось
Ранее министерство предложило сократить с 180 до 90 дней срок, который бизнесмен должен проводить в России, чтобы считаться ее налоговым резидентом.Интерфакс05:12
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Минфин обсудит с бизнесом меры для увеличения числа налогоплательщиков в России
Rambler News Service06:08
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Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле
Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
Гаджеты
Наушники Apple AirPods 3 продают по цене дорогого автомобиля
Всего два слова позволят вам сэкономить при замене наушников Apple AirPods на новые Согласно инсайдерской информации, желающие могут попробовать приобрести пластиковые запчасти наушников Apple AirPods 3, которые продает анонимный сотрудник компании, где производится грядущий аксессуар.
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии
Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Родник мира».
Здоровье
Врач-эндокринолог назвала витамин D в больших дозах убийцей печени
Самовольное употребление витаминов, особенно в больших количествах, подрывает здоровье человека, а витамин D в большом объёме опасен для нашей печени.
Футбол
Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью
Полузащитник Александр Головин в чемпионате Франции чередует эффектные матчи с красными карточками, тренер Леонид Слуцкий вывел «Витесс» в лидеры чемпионата Голландии, а вратарь Иван Злобин дебютировал в основном составе лиссабонской «Бенфики».
Политика
В Луганской области националисты подрались с полицией
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
Единоборства
Официально объявлен бой Федора Емельяненко с Квинтоном Джексоном
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко 29 декабря проведет поединок с Квинтоном Джексоном в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin.
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Игры
Rockstar Games назвала дату выхода Red Dead Redemption 2 на ПК
Компания Rockstar Games объявила, что игра Red Dead Redemption 2 выйдет на персональные компьютеры уже 5 ноября.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Экономика
Экс-депутата Рады объявили в розыск на Украине
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, сообщило 9 октября информационное агентство «Украинские новости».
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Политика
В Кремле рассказали об условиях саммита «нормандской четверки»
Проведение саммита "нормандской четверки" в случае, если разведение сил в Донбассе сорвется, будет зависеть от решения президентов.
Политика
Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов
Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющих функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
Политика
Киев выступил против продления контракта на транзит газа с РФ
Ранее News.ru писал, что Россия хочет пересмотреть ряд параметров договора с Украиной по транзиту газа в случае его продления.
Авто
Компания Skoda показала новый Skoda Rapid для России
Компания Skoda Auto опубликовала первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за исследование тайн Вселенной
Официальная церемония вручения премии пройдет 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля Нобелевскую премию по физике за 2019 год получат Джеймс Пиблс, Мишель Майор и Дидье Кело за исследование нескольких тайн Вселенной.
Армия и оружие
Экс-глава украинской разведки отказался считать спецслужбы России «грозными»
Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годы), генерал Николай Маломуж заявил, что российские спецслужбы в ближайшее время будут пытаться дестабилизировать ситуацию на Украине, однако им можно противодействовать.
Происшествия
ФБР назвало наиболее активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США обозначило серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Авто
В Минске презентовали кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE
Как сообщает портал "Китайские автомобили", официальная премьера Geely SX11 и Geely GE белорусской сборки прошла в Минске.
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Спорт
«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»
«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.