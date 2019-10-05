Ранее министерство предложило сократить с 180 до 90 дней срок, который бизнесмен должен проводить в России, чтобы считаться ее налоговым резидентом.

с чего всё началось

Если крупный бизнес не поддержит реформу налогового резидентства, Минфин готов ее отложить. Об этом глава ведомства Антон Силуанов заявил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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