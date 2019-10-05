Экономика
ForbesМинфин может отложить реформу налогового резидентства «до лучших дней»
Если крупный бизнес не поддержит реформу налогового резидентства, Минфин готов ее отложить. Об этом глава ведомства Антон Силуанов заявил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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Ранее министерство предложило сократить с 180 до 90 дней срок, который бизнесмен должен проводить в России, чтобы считаться ее налоговым резидентом.Интерфаксвчера в 05:12
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Минфин обсудит с бизнесом меры для увеличения числа налогоплательщиков в России
Rambler News Serviceвчера в 06:08
Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято
Российская газетавчера в 05:04
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