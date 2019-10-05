Ранее министерство предложило сократить с 180 до 90 дней срок, который бизнесмен должен проводить в России, чтобы считаться ее налоговым резидентом.

с чего всё началось

Если крупный бизнес не поддержит реформу налогового резидентства, Минфин готов ее отложить. Об этом глава ведомства Антон Силуанов заявил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Энергетика «Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям Европейские правила работы газового рынка Украине дадут возможность «Газпрому» напрямую работать с конечными потребителями, сообщил сегодня председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Общество Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.

Транспорт Россия защищается от европейских лоукостеров В Москву летает четвертый европейский лоукостер – Wizz Air: из Будапешта и Лондона (его «дочка» Wizz Air UK).

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.

Общество Первая в мире клонированная корова умерла в Японии В японском заповеднике умерла корова по кличке Кага, которая вместе с сестрой-близнецом стала первой клонированной коровой в мире, передает ТАСС.

Армия и оружие Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.

Недвижимость В Кемерове значительно выросла аренда квартир Стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла в третьем квартале на 16,6%, составив 8 199 рублей.

Происшествия В ходе протестов в Эквадоре пострадали более 400 человек Более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью в ходе антиправительственных протестов в Эквадоре, сопровождающихся столкновениями между манифестантами и полицейскими.