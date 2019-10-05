Экономика
ForbesМинфин может отложить реформу налогового резидентства «до лучших дней»
Если крупный бизнес не поддержит реформу налогового резидентства, Минфин готов ее отложить. Об этом глава ведомства Антон Силуанов заявил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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с чего всё началось
Ранее министерство предложило сократить с 180 до 90 дней срок, который бизнесмен должен проводить в России, чтобы считаться ее налоговым резидентом.Интерфаксвчера в 05:12
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Минфин обсудит с бизнесом меры для увеличения числа налогоплательщиков в России
Rambler News Serviceвчера в 06:08
Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято
Российская газетавчера в 05:04
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Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
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Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
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Армия и оружие
В Польше назвали хорошей закалку российского спецназа в Сирии
Политика
Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко
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Происшествия
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Более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью в ходе антиправительственных протестов в Эквадоре, сопровождающихся столкновениями между манифестантами и полицейскими.
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Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника
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Говоря о подготовленных мерах по модернизации первичного звена здравоохранения в целом, Медведев сообщил, что "все эти решения уже с сегодняшнего дня начинают действовать".
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В Кургане завели уголовное дело из-за «подпольного крематория»
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Путин уволил Глазьева с поста своего советника
Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
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