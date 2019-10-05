Экономика

ForbesForbesМинфин может отложить реформу налогового резидентства «до лучших дней»

Если крупный бизнес не поддержит реформу налогового резидентства, Минфин готов ее отложить. Об этом глава ведомства Антон Силуанов заявил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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с чего всё началось

Силуанов готов учесть возражения бизнеса в вопросах налогового резидентства

Ранее министерство предложило сократить с 180 до 90 дней срок, который бизнесмен должен проводить в России, чтобы считаться ее налоговым резидентом.
Интерфаксвчера в 05:12

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«Реверанс» бизнесу? Минфин готов отложить ужесточение налогового режима для богатых

BFM.ru02:52

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Силуанов готов учесть возражения бизнеса в вопросах налогового резидентства

Интерфаксвчера в 05:12

Минфин обсудит с бизнесом меры для увеличения числа налогоплательщиков в России

Rambler News Serviceвчера в 06:08

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ТАССвчера в 05:18

Минфин заявил о готовности отложить ужесточение налогообложения богатых

РБКвчера в 06:41

Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято

Российская газетавчера в 05:04
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Энергетика

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Ведомости вчера в 15:51
Политика

Зеленский впервые устроит пресс-марафон для журналистов

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News.ru вчера в 18:23
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В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
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Общество

Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты

Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
BFM.ru 08 октября в 09:35
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«Реал» планирует приобрести Эриксена в январе

Мадридский клуб предпримет попытку купить 27-летнего игрока в январе.
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Транспорт

Россия защищается от европейских лоукостеров

В Москву летает четвертый европейский лоукостер – Wizz Air: из Будапешта и Лондона (его «дочка» Wizz Air UK).
Ведомости вчера в 19:09
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Хоккей

В Нижнем Новгороде открывается форум «Россия — спортивная держава»

Одной из причин выбора Нижнего Новгорода как города, где пройдет форум, стал чемпионат мира по футболу: от организации матчей там фанаты остались в восторге.
РЕН ТВ 02:34
Общество

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
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Минобороны РФ опубликовало видео учебных стрельб крылатыми ракетами "Калибр", которые проходили в Чёрном море.
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Общество

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Газета.Ru вчера в 22:58
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
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В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
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Армия и оружие

В Польше назвали хорошей закалку российского спецназа в Сирии

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Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл страну, когда подписал Минские соглашения.
Известия вчера в 22:15
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Маленькую Лизу Киселеву ищет весь Саратов

В Саратове продолжаются поиски пропавшей вчера 9-летней Елизаветы Киселевой.
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В Иркутске произошло землетрясение

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В Кемерове значительно выросла аренда квартир

Стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла в третьем квартале на 16,6%, составив 8 199 рублей.
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Компания Skoda Auto представила первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
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В ходе протестов в Эквадоре пострадали более 400 человек

Более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью в ходе антиправительственных протестов в Эквадоре, сопровождающихся столкновениями между манифестантами и полицейскими.
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Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника

РИА Новости вчера в 17:57
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Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

Говоря о подготовленных мерах по модернизации первичного звена здравоохранения в целом, Медведев сообщил, что "все эти решения уже с сегодняшнего дня начинают действовать".
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Nissan отзывает в России 162 тысячи автомобилей

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В Кургане завели уголовное дело из-за «подпольного крематория»

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Путин уволил Глазьева с поста своего советника

Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
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Нидерланды расследуют роль Украины в крушении MH17

Expert.ru вчера в 04:41
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