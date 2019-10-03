Министерство финансов Российской Федерации может предложить повысить минимальную цену на водку с 215 рублей до 230 за 0,5 литра. Об этом сегодня, 3 октября, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Минфин может поднять минимальную цену на водку

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