Экономика
REGNUMМинфин может поднять минимальную цену на водку
Министерство финансов Российской Федерации может предложить повысить минимальную цену на водку с 215 рублей до 230 за 0,5 литра. Об этом сегодня, 3 октября, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
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Московский Комсомолец вчера в 11:24
Политика
Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Lenta.ru вчера в 18:13
Футбол
Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
ProstoProSport 00:55
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Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену
Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
Газета.Ru 06:39
Политика
ООН обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
ООН чрезвычайно обеспокоена ситуацией с невыдачей американских виз российским делегатам для участия в Генассамблее.
ТК Звезда 14:37
Наука
Специалисты поделились итогами эксперимента с нейтрино
Международная команда специалистов впервые попыталась выяснить массу нейтрино – частиц, которые наполняют нашу Вселенную.
Goroday.ru 30 сентября в 21:47
Армия и оружие
За неделю у российских границ провели разведку 42 летательных аппарата
У границ России за неделю было зафиксировано 42 летательных аппарата.
Известия 18:48
Политика
Медведев провел встречу с Раулем Кастро
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро.
Газета.Ru 17:30
Кино
Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»
Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru 07:20
Футбол
«Шахтёр» сыграет с киевским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины
Донецкий «Шахтёр» встретится с киевским «Динамо» в матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины, сообщается на сайте Федерации футбола Украины.
Чемпионат 07:57
Единоборства
Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева
Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в социальных сетях видео потасовки с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.
Петербургский дневник 06:03
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Общество
В Петербурге станцию метро залило дождем в день открытия
В Санкт-Петербурге на открывшейся сегодня станции метро «Дунайская» появилась протечка.
РБК 16:03
Космос
В Китае разрабатывается новый космический корабль для полетов на Луну
Космический корабль нового поколения, предназначенный для пилотируемых полетов на Луну и в дальний космос, разрабатывается в КНР.
ТАСС вчера в 13:47
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Политика
МИД Италии пригрозил США ответными мерами на введение пошлин
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предупредил США о зеркальных мерах на введение пошлины на товары европейского производства.
iReactor 17:24
Экономика
Пенсии россиян отберут на строительство дорог
Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
Deita.ru вчера в 22:15
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль вчера в 13:21
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
РИА Новости 14:49
Интернет
Компания Facebook выпустила мессенджер для пользователей Instagram
Американская компания Facebook анонсировала запуск мессенджера Threads для пользователей Instagram.
Народные новости 18:31
Энергетика
Газпром может построить «Северный поток — 2» в обход Дании
Российская компания Газпром построит газопровод «Северный поток — 2» в обход Дании, в случае отказа этой страны согласовать маршрут трубопровода.
REGNUM вчера в 03:57
Общество
Бездомной певице из метро Лос-Анджелеса предложили работу
Эмили Замурка, которая стала известна после вирусного ролика в интернете, получила предложение от музыкального продюсера, номинанта «Грэмми» Джоэла Даймонда.
BFM.ru 09:59
Политика
Европейская делегация не нашла признаков притеснения крымских татар
Глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер заявил, что широко тиражируемая информация об ограничении прав крымских татар не соответствует реальности.
РИА Новости Крым 09:36
Шоу-бизнес
Топалов эмоционально поздравил Тодоренко с победой на «ТЭФИ»
Телепрограмма 07:00
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59