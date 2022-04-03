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Минфин может продлить срок действия обратного акциза на алкоголь

Минфин России готов рассмотреть продление обратного акциза на алкоголь для производителей полного цикла в случае расширения площадей виноградников, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Коммерсантъ
Сазанов заявил, что бизнес на сегодняшний день поднял вопрос о продлении "обратного акциза" производителям полного цикла.
РЕН ТВ
"Чем больше будет площадей, тем крупнее будет отрасль виноделия в Дагестане. Сейчас основная работа будет вестись по направлению увеличения площади виноградников республики",- отметил Сазанов.
ТАСС
"Учитывая туристический потенциал, особую актуальность для региона имеет обнуление НДС для гостиничного бизнеса", - добавил он.
РИА Новости

Подробнее о событии

Минфин России готов рассмотреть продление обратного акциза на алкоголь
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