КоммерсантъМинфин может продлить срок действия обратного акциза на алкогольМинфин России готов рассмотреть продление обратного акциза на алкоголь для производителей полного цикла в случае расширения площадей виноградников, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.КоммерсантъСазанов заявил, что бизнес на сегодняшний день поднял вопрос о продлении "обратного акциза" производителям полного цикла.РЕН ТВ"Чем больше будет площадей, тем крупнее будет отрасль виноделия в Дагестане. Сейчас основная работа будет вестись по направлению увеличения площади виноградников республики",- отметил Сазанов.ТАСС"Учитывая туристический потенциал, особую актуальность для региона имеет обнуление НДС для гостиничного бизнеса", - добавил он.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняФАНГлас НародаКомсомольская правдаLife.ruРЕН ТВПодробнее о событииМинфин России готов рассмотреть продление обратного акциза на алкогольРЕН ТВ07:36Минфин РФ может продлить действие обратного акциза в качестве поддержки виноделов ДагестанаФАН06:54Минфин может продлить срок действия обратного акциза на алкогольКоммерсантъ05:55Минфин РФ может продлить действие обратного акциза на алкогольLife.ru06:41В Минфине готовы рассмотреть продление обратного акциза на алкогольКомсомольская правда05:51Минфин готов рассмотреть продление обратного акциза на алкогольРИА Новости05:32Минфин РФ планирует продлить обратный акциз для поддержки виноделов в ДагестанеТАССвчера в 09:33Показать ещёОценить33Поделиться