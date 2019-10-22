Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейМинфин может расширить льготы для крупных холдингов

Крупные российские холдинговые структуры могут получить дополнительные налоговые льготы, сообщает газета «Ведомости». Уточняется, что инициатором изменений в законодательстве выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось

Бизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов, как в Европе

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минфин предложения, как улучшить налоговый режим крупных холдингов.
Ведомостивчера в 17:18

Подробнее о событии

РСПП попросил Минфин расширить налоговые льготы для крупных холдингов

Известия03:46

Бизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов, как в Европе

Ведомостивчера в 17:18

В России снизят налоги

Lenta.ru01:55

Минфин попросили о расширении налоговых льгот для крупных холдингов

News.ruвчера в 22:17

«Ведомости»: РСПП предложил Минфину расширить налоговые льготы для крупных холдингов

ТАССвчера в 21:34

«Ведомости»: РСПП просит Минфин смягчить налоговый режим для холдингов

Коммерсантъвчера в 19:57

«Ведомости» узнали о предложении изменить налоговый режим для холдингов

РБК02:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 10:19, Ашберн
Армия и оружие

В Ираке потребовали вывести из страны покинувшие Сирию войска США

Журналистская правда 06:35
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Политика

СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства.
RT на русском 09:34
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Петербурге

В Петербурге ожидается резкое похолодание к концу октября. Об этом сообщили в метеоцентре "Фобос".
DP.RU 09:51
Общество

Названы даты проведения «Черной пятницы» в России

Глобальная онлайн-распродажа «Черная пятница» в этом году пройдет в России с 28 ноября по 1 декабря, сообщают организаторы мероприятия во вторник, 22 октября.
Известия 09:23
Происшествия

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

Коммерсантъ 09:01
Армия и оружие

Минобороны сообщило о полете Ту-95 над Японским и Желтым морями

РБК 08:20
Происшествия

Сейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске

Газета.Ru 04:36
Происшествия

В Осло вооруженный человек угнал машину скорой и сбил людей

Неизвестный на угнанной скорой помощи сбил несколько человек, в том числе задел коляску с двумя детьми, один ребенок получил легкие травмы.
Газета.Ru 09:33
Политика

Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»

Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Lenta.ru вчера в 12:54
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину

В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.
Paparazzi.ru 04:34
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 06:36
Шоу-бизнес

Ягудин высказался о болезни Заворотнюк

Четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о состоянии здоровья актрисы и жены фигуриста Петра Чернышева Анастасии Заворотнюк, передает "Комсомольская правда".
Газета.Ru 07:57
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили

Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости вчера в 02:03
Общество

В Японии прошла интронизация нового императора

В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
RT на русском 06:17
Общество

Госкомиссия отложила выделение радиочастот для школ и Росгвардии

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, является основным органом в России, который распределяет этот ресурс) на заседании во вторник, 22 октября, перенесла рассмотрение вопроса о выделении «Ростелекому» полосы частот 2300–2400 МГц в 83 регионах, а компании «Миранда-медиа» (оказывает услуги доступа в интернет в Крыму, 20% принадлежит «Ростелекому») — в Крыму и Севастополе.
РБК 07:00
Экономика

В России рекордно обрушился спрос на бензин

В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru вчера в 23:49
Происшествия

На постояльцев хостела в Новой Москве напал заместитель администратора

На постояльцев хостела в Новой Москве с ножом напал заместитель администратора.
RT на русском 03:41
Футбол

Модрич назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

Спорт-Экспресс 08:05
Экономика

Китай обогнал США по числу самых богатых людей мира

UfacityNews.ru 06:25
Армия и оружие

В ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами

Тайник с оружием и боеприпасами нашли в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике городе Первомайск, им могли пользоваться диверсанты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.
РИА Новости 06:19
Футбол

Вратарь турецкой команды был удален с поля на 11-й секунде матча

Pravda.Ru 04:58
Футбол

«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»

«Зенит» успешно добрался до Германии, где в среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sport24.ru 08:31
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на гречку

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
Известия 06:19
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 02:27
Происшествия

Три человека погибли при аварии на таймырском руднике «Норникеля»

Три человека, по предварительным данным, погибли в результате аварии на таймырском руднике «Норникеля», ещё несколько пострадали.
RT на русском 08:53
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Здоровье

Пациенты с инсультами и инфарктами будут получать лекарства бесплатно

С 2020 года россияне, перенесшие сосудистые катастрофы, смогут бесплатно получать необходимые медикаменты как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову.
Собеседник 06:12
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Экономика

Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ

По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.
Российская газета 07:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное