Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минфин предложения, как улучшить налоговый режим крупных холдингов.

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Крупные российские холдинговые структуры могут получить дополнительные налоговые льготы, сообщает газета «Ведомости». Уточняется, что инициатором изменений в законодательстве выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Минфин может расширить льготы для крупных холдингов

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