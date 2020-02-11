Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин может увеличить налог на уголь, алмазы и минеральные удобрения

Будет пересмотрен и подход к минеральным удобрениям: налогом будет облагаться не объем продукции, а прибыль от продажи. В компаниях по добыче угля, алмазов и минеральных удобрений считают, что инициатива Минфина несет риски для отраслей, поскольку приведет к увеличению цен и сокращению инвестиций.
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с чего всё началось

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