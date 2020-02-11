Экономика
Газета.RuМинфин может увеличить налог на уголь, алмазы и минеральные удобрения
Будет пересмотрен и подход к минеральным удобрениям: налогом будет облагаться не объем продукции, а прибыль от продажи. В компаниях по добыче угля, алмазов и минеральных удобрений считают, что инициатива Минфина несет риски для отраслей, поскольку приведет к увеличению цен и сокращению инвестиций.
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Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.Коммерсантъвчера в 17:17
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