Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.

с чего всё началось

Будет пересмотрен и подход к минеральным удобрениям: налогом будет облагаться не объем продукции, а прибыль от продажи. В компаниях по добыче угля, алмазов и минеральных удобрений считают, что инициатива Минфина несет риски для отраслей, поскольку приведет к увеличению цен и сокращению инвестиций.

Минфин может увеличить налог на уголь, алмазы и минеральные удобрения

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