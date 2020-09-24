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BFM.ru
BFM.ru

Минфин может ужесточить регулирование криптовалют

Минфин может ужесточить регулирование криптовалют — министерство готовит обновление правил на основе закона «О цифровых финансовых активах», который вступит в силу с нового года, сообщает «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минфин обновляет регулирование виртуальных валют

Минфин обновляет регулирование виртуальных валют Минфин разослал заинтересованным ведомствам очередной пакет законопроектов по регулированию обращения в России криптовалюты.
Коммерсантъвчера в 17:54
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РБК

В Госдуме назвали срок принятия решений по ограничениям на криптовалюту

РБК02:00
Росбалт

В России предложили ужесточить регулирование криптовалют

Росбалтвчера в 09:08
Lenta.ru

Россиянам затруднят доступ к криптовалютам

Lenta.ruвчера в 08:00
ФедералПресс

Россиянам осложнят доступ к криптовалютам

ФедералПрессвчера в 08:37
Парламентская газета

Минфин планирует обновление регулирования криптовалют, пишут СМИ

Парламентская газетавчера в 03:19
Право.ру

Минфин обновит регулирование криптовалюты

Право.рувчера в 02:09
Коммерсантъ

Минфин обновляет регулирование виртуальных валют

Коммерсантъвчера в 17:54

Британские ученые секвенировали геном первого пенициллинового грибка

Сравнивая британские и американские образцы, исследователи рассмотрели два типа генов – те, которые кодируют ферменты для производства пенициллина, и те, которые регулируют производство этих самых ферментов.
МИР 24вчера в 07:28
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Постпреды ЕС намерены согласовать новый список санкций против России

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза (COREPER) в ходе заседания в понедельник, 28 сентября, может рассмотреть вопрос о согласовании нового списка санкций в отношении России по Украине.
Газета.Ru01:37

В Белоруссии прошла инаугурация Лукашенко

Как пишет RT, на мероприятие пришли сотни высших представителей государственной власти, парламентарии, руководители госструктур и т.д. Отмечается, что клятву президента Лукашенко прочитал на белорусском языке.
Город55.ру23 сентября в 06:22
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Чем закончится суд над ГМК «Норникель»?

12 октября назначено предварительное слушание по иску Росприроднадзора к ГМК "Норильский никель" о взыскании штрафа за разлив нефтепродуктов в Норильске в мае на сумму 146 миллиардов рублей.
Finam.Ru23 сентября в 04:30
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CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, но оставил в силе решение по Ольге Зайцевой.
Газета.Ruвчера в 10:40
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