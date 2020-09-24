Минфин может ужесточить регулирование криптовалют
Минфин может ужесточить регулирование криптовалют — министерство готовит обновление правил на основе закона «О цифровых финансовых активах», который вступит в силу с нового года, сообщает «Коммерсантъ».В источнике
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Минфин обновляет регулирование виртуальных валют
Минфин обновляет регулирование виртуальных валют Минфин разослал заинтересованным ведомствам очередной пакет законопроектов по регулированию обращения в России криптовалюты.
Коммерсантъвчера в 17:54
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