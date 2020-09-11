Минфин может в 2020 году заимствовать 4,4 трлн рублей
Заседание комиссии состоялось в минувший четверг. Источник отметил, что план по валовым заимствованиям на 2020 год составляет 5,4 трлн рублей, погашение - 967 млрд рублей, чистое привлечение - 4,442 трлн рублей.В источнике
С чего всё началось
Минфин может в 2020 году заимствовать 4,4 трлн рублей
Чистое привлечение заимствований в бюджет РФ может составить 4,44 трлн рублей в 2020 году и 2,7 трлн рублей в 2021 году, сообщил журналистам источник, знакомый с материалами к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. Заседание комиссии состоялось в минувший четверг.
ТАСС07:22
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