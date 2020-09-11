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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин может в ближайшие два года заимствовать более 7 трлн рублей

Минфин России в ближайшие 2 года может привлечь в бюджет заимствований более чем на 7 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. В 2020 году по плану ожидаются заимствования на 5,4 трлн рублей, погашение - на 967 млрд рублей, чистое привлечение - 4,442 трлн рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минфин может в 2020 году заимствовать 4,4 трлн рублей

Чистое привлечение заимствований в бюджет РФ может составить 4,44 трлн рублей в 2020 году и 2,7 трлн рублей в 2021 году, сообщил журналистам источник, знакомый с материалами к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. Заседание комиссии состоялось в минувший четверг.
ТАСС07:22
Подробнее о событии
Коммерсантъ

СМИ сообщили о планах Минфина увеличить займы более чем в два раза

Коммерсантъ12:40
ТАСС

Минфин может в 2020 году заимствовать 4,4 трлн рублей

ТАСС07:22
Lenta.ru

Россия собралась срочно занять денег

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REGNUM

За два года Минфин РФ может заимствовать свыше 7,1 трлн рублей

REGNUM08:17
Газета.Ru

Минфин может в ближайшие два года заимствовать более 7 трлн рублей

Газета.Ru10:51
Царьград

Россия задолжает в два раза больше: Ведомство Силуанова раскрыло план на 2020 год

Царьград07:11
ПРАЙМ

Минфин планирует увеличить займы в 2020 году в 2,3 раза

ПРАЙМ07:01

Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Ведомости06:18
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Кабмин переименовал Минкомсвязь в Минцифры

Правительство РФ изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с "Минкомсвязь России" на "Минцифры России", сообщили в пресс-службе правительства.
ТАСС09:34
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Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Интерфакс11:30
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Ключевого фигуранта дела Фургала выпустили из СИЗО под домашний арест

Именно Мистрюков дал признательные показания о том, что Фургал является одним из организаторов убийства и покушения на убийство хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского в 2004-2005 годах.
ProUfu.ruвчера в 09:41
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Изола: Разница между Medium и Soft больше ожидаемой

Руководитель автогоночного подразделения Pirelli Марио Изола прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран При Тосканы и отметил, что разница в скорости между составами Medium и Soft оказалась выше ожидаемой.
F1news.ru12:36