Минфин может в ближайшие два года заимствовать более 7 трлн рублей
Минфин России в ближайшие 2 года может привлечь в бюджет заимствований более чем на 7 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. В 2020 году по плану ожидаются заимствования на 5,4 трлн рублей, погашение - на 967 млрд рублей, чистое привлечение - 4,442 трлн рублей.В источнике
С чего всё началось
Минфин может в 2020 году заимствовать 4,4 трлн рублей
Чистое привлечение заимствований в бюджет РФ может составить 4,44 трлн рублей в 2020 году и 2,7 трлн рублей в 2021 году, сообщил журналистам источник, знакомый с материалами к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. Заседание комиссии состоялось в минувший четверг.
ТАСС07:22
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