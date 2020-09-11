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Газета.Ru
Газета.Ru

Минфин может в ближайшие два года заимствовать более 7 трлн рублей

Минфин России в ближайшие 2 года может привлечь в бюджет заимствований более чем на 7 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. В 2020 году по плану ожидаются заимствования на 5,4 трлн рублей, погашение - на 967 млрд рублей, чистое привлечение - 4,442 трлн рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минфин может в 2020 году заимствовать 4,4 трлн рублей

Чистое привлечение заимствований в бюджет РФ может составить 4,44 трлн рублей в 2020 году и 2,7 трлн рублей в 2021 году, сообщил журналистам источник, знакомый с материалами к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. Заседание комиссии состоялось в минувший четверг.
ТАСС07:22
Подробнее о событии
Ведомости

Минфин может увеличить объем заимствований более чем в два раза

Ведомости11:11
Газета.Ru

Минфин может в ближайшие два года заимствовать более 7 трлн рублей

Газета.Ru10:51
ПРАЙМ

Минфин планирует увеличить займы в 2020 году в 2,3 раза

ПРАЙМ07:01
REGNUM

За два года Минфин РФ может заимствовать свыше 7,1 трлн рублей

REGNUM08:17
ТАСС

Минфин может в 2020 году заимствовать 4,4 трлн рублей

ТАСС07:22
Царьград

Россия задолжает в два раза больше: Ведомство Силуанова раскрыло план на 2020 год

Царьград07:11
Lenta.ru

Россия собралась срочно занять денег

Lenta.ru09:52

Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному
RT на русском07:10
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МИД ФРГ допустил санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Власти Германии рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве реакции на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, итоговое решение зависит от действий России.
РБК06:07
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Больная раком актриса Заворотнюк сильно изменилась из-за химиотерапии

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая больше всего запомнилась зрителям по сериалу «Моя прекрасная няня» уже полтора года борется с раком головного мозга и совсем не появляется на публике.
CT news07:47
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ruвчера в 13:56
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