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Минфин России в ближайшие 2 года может привлечь в бюджет заимствований более чем на 7 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. В 2020 году по плану ожидаются заимствования на 5,4 трлн рублей, погашение - на 967 млрд рублей, чистое привлечение - 4,442 трлн рублей.