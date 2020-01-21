Энергетика
ГЛАС.RUМинфин может ввести НДПИ на попутный нефтяной газ
Минфин РФ не отказывается от идеи ввести налог на добычу полезных ископаемых для попутного нефтяного газа. Об этом сегодня заявил замминистра финансов Илья Трунин. «Мы продолжаем рассматривать данный вопрос», - рассказал замминистра.
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с чего всё началось
Минэнерго предложило ужесточить систему штрафов за сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ), следует из письма замглавы ведомства Павла Сорокина в Минфин от 23 декабря 2019 года (копия есть у РБК, содержание подтвердил федеральный чиновник).РБКвчера в 23:00
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