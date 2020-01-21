Энергетика
ГЛАС.RUМинфин может ввести НДПИ на попутный нефтяной газ
Минфин РФ не отказывается от идеи ввести налог на добычу полезных ископаемых для попутного нефтяного газа. Об этом сегодня заявил замминистра финансов Илья Трунин. «Мы продолжаем рассматривать данный вопрос», - рассказал замминистра.
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Политика
В Кремле пояснили спешку с изменением Конституции РФ
Как сообщало ИА REGNUM, проведение конституционной реформы в России президент страны Владимир Путин анонсировал в ежегодном послании Федеральному собранию 15 января.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Футбол
«Сочи» объявил о переходе Кокорина
Политика
Володин назвал сообщения о роспуске Госдумы иностранным вмешательством
Публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы являются вбросами, и подобное вмешательство во внутренние дела России недопустимо, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Здоровье
В России появились новые правила лечения по полису ОМС
С 1 января 2020 года в программе лечения по полису ОМС появились новые услуги и сократились сроки ожидания отдельных жизненно важных процедур и исследований.
Армия и оружие
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Политика
Вице-премьер Акимов не войдет в правительство Мишустина
В новый состав правительства не войдет и.о. вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов, сообщили РБК два источника в правительстве, собеседник в одном из профильных ведомств и два федеральных чиновника.
Политика
Комитеты Совфеда рекомендовали назначить Краснова на пост генпрокурора
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по обороне и безопасности рекомендовали верхней палате освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора, передает "Интерфакс".
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Шоу-бизнес
Бузова поставила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
Число подписчиков в Instagram у телеведущей и певицы Ольги Бузовой достигло отметки в 19,1 млн человек.
Интернет
Microsoft начала потихоньку менять Windows 10
В тестовой сборке Windows 10, для участников тестирования Windows Insiders, уже были внесены изменения на панели задач.
Происшествия
В отеле в Перми жертвами прорыва трубы с кипятком стали 5 человек
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав, еще три человека в результате инцидента в мини-отеле «Карамель» получили телесные повреждения – они были госпитализированы, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ожоги получили два спасателя.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Происшествия
Новосибирского автоинспектора, «напоившего» автомобиль виски, уволили
В Новосибирске из органов уволили сотрудника дорожной полиции: в конце прошлого года он стал героем видеоролика, залив под капот автомобиля виски.
Происшествия
В Петербурге женщину убило током на улице из-за оборванного провода
В Санкт-Петербурге женщину убило током во время прогулки с собакой. По предварительным данным, она наступила на оборванный электропровод.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Общество
Уроженка Чечни обратилась в СКР из-за попыток изгнать из нее джинна
Уроженка Грозного, 22-летняя чеченка Аминат Лорсанова обратилась в Следственный комитет России с жалобой на избиения и пытки из-за ее сексуальной ориентации и отказа от ислама.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
Культура
Comic Con Russia и «Игромир» пройдут в начале октября
Общество
В кружках IKEA нашли токсичные вещества
Эксперты шведской компании IKEA обнаружили токсины в части своей продукции и призвали покупателей вернуть товар.
Спорт
WADA пока не требовало от UKAD передать допинг-пробы Фары
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.
Общество
Принц Гарри покинул Великобританию после отречения от титула
Герцог Сассекский покинул Великобританию после отказа от королевских привилегий и отречения от титула. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Экономика
«Нафтогаз» прокомментировал снятие арестов с активов «Газпрома»
В пресс-службе «Нафтогаза» прокомментировали снятие арестов с активов «Газпрома» по искам украинской компании в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах.
Происшествия
Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках у соратников Навального
Московский городской суд отменил 14 постановлений Басманного суда Москвы об обысках, проведенных в октябре прошлого года у волонтеров и сотрудников региональных штабов Алексея Навального в рамках дела об отмывании денег в ФБК.
Общество
Украинцев возмутила жалоба министра образования на низкую зарплату
Украинцы напомнили министру, что по стране средняя зарплата в три раза меньше, чем у Новосад, сообщает телеканал «360».
Гаджеты
Xiaomi и Realme уже готовят смартфоны на новейшем чипе Snapdragon 720G
Компания Qualcomm Technologies только-только представила чип Snapdragon 720G, рассчитанный на аппараты с поддержкой мобильной связи 4G/LTE.
Авто
Электрокары Tesla начали самопроизвольно ускоряться
Агентство Reuters сообщает о петиции, поступившей в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA) от автовладельцев, в которой содержится просьба провести расследование и отозвать 500 000 машин Tesla из-за массовых случаев самопроизвольного ускорения.
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко
4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.