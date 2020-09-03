Финансы

ФинмаркетФинмаркетМинфин на 20% снизит продажу валюты с 7 сентября по 6 октября

Регулярная продажа валюты была начата с 7 апреля, до 12 мая объем продаж в этот период был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный - 3,5 млрд рублей, с 13 мая по 4 июня он составлял 193,1 млрд рублей и 11,4 млрд рублей, с 5 июня по 7 июля - 203,7 млрд рублей и 10,2 млрд рублей, с 8 июля по 6 августа - 125,6 млрд рублей по 5,7 млрд рублей.
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Спасение рубля: есть ли шанс на выживание

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Минфин в сентябре продаст валюту на 54 млрд рублей

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ЦБ 27 августа продал валюту на 3,1 млрд рублей

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Продажа валюты из ФНБ сократится в сентябре

Вести.Ru06:42
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Происшествия

У берегов Японии перевернулось грузовое судно с экипажем из 43 человек

REGNUM 11:27
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Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального

П️резидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации с Алексеем Навальным.
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Технологии

NVIDIA продемонстрировала производительность DOOM Eternal на RTX 3080

NVIDIA опубликовала демонстрацию производительности DOOM Eternal в разрешении 4K на RTX 3080.
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«Сверху дали указание молчать». Анастасия Васильева — о лечении Навального в омской больнице

Что известно о состоянии политика и как проходило лечение Навального в омской больнице, в эфире RTVI рассказала его лечащий врач Анастасия Васильева.
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Общество

Москва потратила на борьбу с коронавирусом 300 млрд рублей

На борьбу с коронавирусной инфекцией из столичного бюджета было выделено 300 миллиардов рублей.
Российская газета 10:22
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Политика

Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

В базу украинского сайта "Миротворец" был внесен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщается на данном портале.
Газета.Ru 12:09
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Политика

Украина потребовала санкций против России из-за дела Навального

Напомним, накануне правительство Германии 2 сентября заявило, что Навальный был отравлен в России веществом из группы «Новичок».
DixiNews 04:08
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Происшествия

Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом кольце

Lenta.ru 04:36
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Авто

Dacia Sandero, Sandero Stepway и Logan 2021 года показали на тизерах

Румынская марка Dacia опубликовала первые тизеры седана Logan, а также хэтчбеков Sandero и Sandero Stepway следующего поколения.
Тарантас Ньюс 09:13
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Общество

Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы с 4 сентября

С 4 сентября в Москве в полном объеме, с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности, возобновляется проведение выставок и конгрессов.
РБК 12:17
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Происшествия

Два человека пострадали в результате падения башенных кранов в Тюмени

Известия вчера в 09:47
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Хоккей

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
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Происшествия

На Дону один человек погиб, еще 46 пострадали при лесных пожарах

Пострадали 46 человек, также погибла 85-летняя жительница Красносулинского района области.
Российская газета 02:27
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Финансы

Минфин предлагает смягчить бюджетное правило на 2021 год

Минфин России предложил смягчить бюджетное правило на 2021 год.
Коммерсантъ 11:33
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $44 за баррель

Стоимость североморской марки нефти Brent упала ниже 44 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
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Общество

Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Как следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на взаимной основе возобновляются перелёты в Египет, ОАЭ, на Мальдивы и в обратных направлениях.
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Экономика

ВТБ запустил программу по покупке квартир в залоге другого банка

Банк ВТБ запустил новую программу, которая позволяет клиентам купить или продать квартиру, которая оформлена в ипотеку в другом банке.
РБК 09:45
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Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19.
Lenta.ru 10:52
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Общество

Минпросвещения призвало регионы не допускать очередей в школы

В ходе совещания заместитель министра просвещения Виктор Басюк подчеркнул, что измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции.
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Футбол

Месси может остаться в «Барселоне» до истечения контракта

Коммерсантъ 12:19
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Политика

Кабмин ФРГ: Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок»

Представители клиники Charite обратились с просьбой провести токсикологическое исследование анализов поступившего пациента, что и сделали в специальной лаборатории Бундесвера.
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Общество

В Москве задержали исполнительного директора «Открытой России»

В Москве задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, сообщается в Twitter организации.
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Здоровье

Городскую больницу №8 в Иванове снова перепрофилируют под коронавирус

Учли и тот очевидный факт, что впереди – традиционные эпидемии по гриппу и ОРВИ. На сегодня в ковид-больницах остаются свободными 88 коек.
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Политика

Мишустин заявил о прогрессе в вопросе будущего Союзного государства

RT на русском 07:26
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Общество

Во Владивостоке ураган повалил более 300 деревьев

Ураган, вызванный тайфуном "Майсак", повалил во Владивостоке более 300 деревьев, сообщает мэрия со ссылкой на городской оперативный штаб.
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«Салават Юлаев» арендовал у клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Алексеева

Уфимский "Салават Юлаев" достиг договоренности об аренде защитника Александра Алексеева у клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", сообщается на странице российской команды в Twitter.
РИА Новости 11:43
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Lenta.ru 11:26
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Компания Intel представила свои процессоры Tiger Lake 11-го поколения.
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Общество

Фургал хотел бы, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, хотел бы, чтобы его дело рассматривал суд присяжных, если оно дойдет до суда.
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Футбол

«Ростов» может сыграть с «Кайратом» в третьем раунде квалификации ЛЕ

Российский футбольный клуб "Ростов" узнал имена своих возможных соперников по 3-ему квалификационному раунду Лиги Европы.
Честный рейтинг букмекеров 01 сентября в 07:57
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