Финансы
ФинмаркетМинфин на 20% снизит продажу валюты с 7 сентября по 6 октября
Регулярная продажа валюты была начата с 7 апреля, до 12 мая объем продаж в этот период был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный - 3,5 млрд рублей, с 13 мая по 4 июня он составлял 193,1 млрд рублей и 11,4 млрд рублей, с 5 июня по 7 июля - 203,7 млрд рублей и 10,2 млрд рублей, с 8 июля по 6 августа - 125,6 млрд рублей по 5,7 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7394 источника, обновлено в 12:32, Ашберн
Политика
Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального
П️резидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации с Алексеем Навальным.
Lenta.ru 06:31
Технологии
NVIDIA продемонстрировала производительность DOOM Eternal на RTX 3080
NVIDIA опубликовала демонстрацию производительности DOOM Eternal в разрешении 4K на RTX 3080.
3DNews 11:18
Здоровье
«Сверху дали указание молчать». Анастасия Васильева — о лечении Навального в омской больнице
Что известно о состоянии политика и как проходило лечение Навального в омской больнице, в эфире RTVI рассказала его лечащий врач Анастасия Васильева.
Телеканал RTVI вчера в 15:00
Общество
Москва потратила на борьбу с коронавирусом 300 млрд рублей
На борьбу с коронавирусной инфекцией из столичного бюджета было выделено 300 миллиардов рублей.
Российская газета 10:22
Политика
Лукашенко внесли в базу «Миротворца»
В базу украинского сайта "Миротворец" был внесен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщается на данном портале.
Газета.Ru 12:09
Политика
Украина потребовала санкций против России из-за дела Навального
Напомним, накануне правительство Германии 2 сентября заявило, что Навальный был отравлен в России веществом из группы «Новичок».
DixiNews 04:08
Авто
Dacia Sandero, Sandero Stepway и Logan 2021 года показали на тизерах
Румынская марка Dacia опубликовала первые тизеры седана Logan, а также хэтчбеков Sandero и Sandero Stepway следующего поколения.
Тарантас Ньюс 09:13
Общество
Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы с 4 сентября
С 4 сентября в Москве в полном объеме, с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности, возобновляется проведение выставок и конгрессов.
РБК 12:17
Происшествия
Два человека пострадали в результате падения башенных кранов в Тюмени
Известия вчера в 09:47
Хоккей
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости 10:15
Происшествия
На Дону один человек погиб, еще 46 пострадали при лесных пожарах
Пострадали 46 человек, также погибла 85-летняя жительница Красносулинского района области.
Российская газета 02:27
Финансы
Минфин предлагает смягчить бюджетное правило на 2021 год
Минфин России предложил смягчить бюджетное правило на 2021 год.
Коммерсантъ 11:33
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $44 за баррель
Стоимость североморской марки нефти Brent упала ниже 44 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Экономика сегодня 03:32
Общество
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Как следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на взаимной основе возобновляются перелёты в Египет, ОАЭ, на Мальдивы и в обратных направлениях.
RT на русском 07:42
Экономика
ВТБ запустил программу по покупке квартир в залоге другого банка
Банк ВТБ запустил новую программу, которая позволяет клиентам купить или продать квартиру, которая оформлена в ипотеку в другом банке.
РБК 09:45
Здоровье
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19
Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19.
Lenta.ru 10:52
Общество
Минпросвещения призвало регионы не допускать очередей в школы
В ходе совещания заместитель министра просвещения Виктор Басюк подчеркнул, что измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции.
Российская газета 05:41
Футбол
Месси может остаться в «Барселоне» до истечения контракта
Коммерсантъ 12:19
Политика
Кабмин ФРГ: Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок»
Представители клиники Charite обратились с просьбой провести токсикологическое исследование анализов поступившего пациента, что и сделали в специальной лаборатории Бундесвера.
Evo-rus.com 07:42
Общество
В Москве задержали исполнительного директора «Открытой России»
В Москве задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, сообщается в Twitter организации.
Коммерсантъ 11:56
Здоровье
Городскую больницу №8 в Иванове снова перепрофилируют под коронавирус
Учли и тот очевидный факт, что впереди – традиционные эпидемии по гриппу и ОРВИ. На сегодня в ковид-больницах остаются свободными 88 коек.
Кстати.News 06:59
Политика
Мишустин заявил о прогрессе в вопросе будущего Союзного государства
RT на русском 07:26
Общество
Во Владивостоке ураган повалил более 300 деревьев
Ураган, вызванный тайфуном "Майсак", повалил во Владивостоке более 300 деревьев, сообщает мэрия со ссылкой на городской оперативный штаб.
РИА Новости 09:50
Хоккей
«Салават Юлаев» арендовал у клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Алексеева
Уфимский "Салават Юлаев" достиг договоренности об аренде защитника Александра Алексеева у клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", сообщается на странице российской команды в Twitter.
РИА Новости 11:43
Политика
У России нашелся неожиданный союзник в Европе
Россия нашла неожиданного союзника в Европе в виде Кипра, который блокирует исполнение санкций, введенных в отношении Москвы из-за строительства моста через Керченский пролив и предполагаемых кибератак на парламент Германии, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.
Lenta.ru 11:26
Гаджеты
Intel представила процессоры 11-го поколения для ноутбуков
Компания Intel представила свои процессоры Tiger Lake 11-го поколения.
MobiDevices 05:08
Общество
Фургал хотел бы, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, хотел бы, чтобы его дело рассматривал суд присяжных, если оно дойдет до суда.
ТАСС 11:31
Футбол
«Ростов» может сыграть с «Кайратом» в третьем раунде квалификации ЛЕ
Российский футбольный клуб "Ростов" узнал имена своих возможных соперников по 3-ему квалификационному раунду Лиги Европы.
Честный рейтинг букмекеров 01 сентября в 07:57