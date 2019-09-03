Финансы
Банки.руМинфин на аукционе 4 сентября разместит ОФЗ на 20 млрд рублей
Минфин России 4 сентября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на сумму 20 млрд рублей.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:04, Вашингтон
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Музыка
Автор песни «Третье сентября» объяснил значение этой даты
ФАН вчера в 23:58
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая окончилась 25 лет назад
Pravda.Ru вчера в 02:17
Армия и оружие
Израиль: в Ливане найден цех «Хезболлы» по выпуску высокоточных ракет
В ливанской долине Бекаа обнаружен объект, который радикальное движение «Хезболла» использует для производства и сборки высокоточных управляемых ракет, сообщает 3 сентября пресс-служба армии Израиля.
REGNUM 13:58
Общество
Определены три площадки для строительства храма святой Екатерины
В Екатеринбурге утвердили окончательный список площадок, где возможно строительство храма Святой Екатерины.
Уральский рабочий 05:13
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Армия и оружие
Шойгу провел телефонный разговор с главой минобороны Франции
"Третьего сентября 2019 года министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли", - говорится в сообщении.
РИА Новости 13:13
Футбол
«Млада Болеслав» сделала заявление по Комличенко
Пресс-служба футбольного клуба «Млада Болеслав» опубликовала официальное заявление по поводу нападающего Николая Комличенко.
Нева Спорт 08:11
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
Газета.Ru вчера в 20:39
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Российская газета 10:15
Футбол
ЦСКА совершил трансфер полузащитника Лукаса Сантоса из «Васко да Гама»
ЦСКА уже давно интересовался атакующим полузащитником Лукасом Сантосом. Теперь трансфер удалось осуществить.
Чемпионат 12:30
Происшествия
Прокурор запросил пять лет лишения свободы для Евгения Коваленко
В Мещанском районном суде прокурор запросил пять лет колонии общего режима для фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко, которого обвиняют в насилии в отношении бойца ОМОН (часть 1 статьи 318 УК).
Медиазона 13:03
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Общество
В Калужской области объяснили огромную свастику на детской площадке
Представитель администрации Юхновского района Калужской области прокомментировала инцидент со строительством детской площадки, фундамент которой по форме оказался похож на свастику.
Взгляд.ру 12:28
Происшествия
Оппозиционер Азар пожалуется в СКР на задержавших его полицейских
Журналист и депутат муниципального округа Хамовники Илья Азар собирается пожаловаться в московское управление Следственного комитета России (СКР) на полицейских, которые задержали его накануне.
Коммерсантъ 08:51
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября
С актрисой театра и кино Зинаидой Славиной попрощаются 6 сентября, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 08:40
Политика
В Италии достигнута договоренность о создании правительства
Итальянское «Движение 5 звезд» поддержало создание правительства с демократической партией.
Взгляд.ру 13:42
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Происшествия
В Ставропольском крае потерпел крушение самолет Су-25УБ
Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставрополье, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минобороны России.
Ведомости 08:11
Здоровье
Экзоскелет проходит апробацию в нижегородской городской больнице № 33
В Нижегородской области планируем не только продолжить апробацию уже имеющихся отечественных образцов, но и содействовать нашим разработчикам.
Newsroom24 10:34
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Актеры МХТ не узнали похудевшего на 100 кг Семчева
Актеры МХТ имени А. П. Чехова не узнали коллегу Александра Семчева, который еще сильнее похудел после летнего отпуска.
ФАН 03:44
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru вчера в 16:53
Общество
В Беслане почтили память жертв теракта
Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.
Известия 06:40
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Экономика
В России дорожает гречка и дешевеет пшено
Национальное Аграрное Агентство 07:58