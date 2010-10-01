Финансы
Банки.руМинфин на аукционе 4 сентября разместит ОФЗ на 20 млрд рублей
Минфин России 4 сентября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на сумму 20 млрд рублей.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Политика
Оппозиция в Грузии начала штурм парламента
Московский Комсомолец вчера в 07:59
Футбол
Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар намерен через суд взыскать с «Барселоны» 26 миллионов евро, которые он не получил в качестве подписного бонуса, когда продлевал контракт с испанцами летом 2016 года.
Sportbox.RU вчера в 10:10
Экономика
Минприроды научно обосновало расширение границ РФ в Арктике
Минприроды России завершило дополнительные научные исследования для расширения российский границ в Арктике.
Российская газета вчера в 22:57
Происшествия
Похитителя телефонов Бондарчука и Миронова поймали
"Похититель, укравший из гримерки телефоны Бондарчука и Миронова, задержан", - сообщил собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 23:04
Технологии
Ростех создал новый глушитель для стрелкового оружия
В заключении было сказано о том, что глушитель без особых усилий можно сменить в полевой обстановке, а также использовать без теплопоглощающего элемента.
ГЛАС.RU вчера в 06:41
Политика
Сенатор США назвал способ «остановить» строительство «Северного потока-2»
Американский сенатор Тэд Круз заявил о наличии у США возможностей для того, чтобы заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря.
Военное обозрение вчера в 22:50
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия вчера в 23:05
Общество
Одобрен проект подземного археологического музея в Кремле
"Музейный комплекс будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля", - говорится в сообщении.
Интерфакс вчера в 07:58
Армия и оружие
Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков
Российская газета вчера в 15:47
Происшествия
Пилот, посадивший A321 в кукурузном поле, возвращается к полетам
Дамир Юсупов вновь будет управлять самолетами начиная с текущей недели Пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов с текущей недели возвращается к полетам, сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу компании.
АМИТЕЛ вчера в 21:15
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды РФ определило 22 города с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.
ТАСС вчера в 23:13
Технологии
Ростелеком подключил ПСБ к Единой биометрической системе
ПАО "Ростелеком" завершило процесс подключения ПСБ к сервису удалённой идентификации в Единой биометрической системе.
АК&М вчера в 11:52
Происшествия
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости вчера в 15:32
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
РБК вчера в 17:08
Гаджеты
Samsung готовит еще один складной смартфон
Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким экраном осенью 2019 года По данным издания, второе складное мобильное устройство компании будет уменьшаться до квадрата, который можно положить в карман.
TelecomDaily вчера в 09:40
Происшествия
Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе
Lenta.ru вчера в 07:56
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 02 сентября в 17:32
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала, что ей пришлось переехать после смерти рэпера
Под снимком вдова известного рэпера поделилась историей появления этого растения в доме.
Woman.ru вчера в 11:30
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 02 сентября в 18:48
Здоровье
В России выросла продолжительность жизни
Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни в России опережает все мировые показатели и за последние семь месяцев достигла 78,5 и 68,5 лет у женщин и мужчин соответственно.
Известия вчера в 22:25
Экономика
Минпромторг продлит поддержку автопрома на 2020 год
Российская газета вчера в 07:40
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда вчера в 00:40
Экономика
Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора
Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.
Российская газета вчера в 23:16
Экономика
В Якутске будет создана единая теплоснабжающая организация
В рамках соглашения ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергия», находящаяся в муниципальной собственности, планируют создать в Якутске единую теплоснабжающую организацию с функциями теплосетевого предприятия, а также включить в ее тарифы инвестиционную составляющую на мероприятия по повышению эффективности систем теплоснабжения.
Якутия.Инфо вчера в 21:39
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Общество
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум».
РБК вчера в 23:16
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru вчера в 16:33
Происшествия
В Иерусалиме туристка заплатила за шаурму почти $3 тысячи
Газета.Ru вчера в 17:33
Экономика
Стоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%
Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
РИА Новости вчера в 23:03