Экономика
Взгляд.руМинфин на фоне коронавируса перевел 555 млрд рублей семьям с детьми
«Более 555 млрд рублей или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», – приводит РИА «Новости» сообщение министерства.
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В РФ семьи с детьми получили свыше 555 млрд рублей дополнительной соцподдержки
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Семьи с детьми уже получили 99% средств дополнительной соцподдержки
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