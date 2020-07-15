Экономика
Взгляд.руМинфин на фоне коронавируса перевел 555 млрд рублей семьям с детьми
«Более 555 млрд рублей или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», – приводит РИА «Новости» сообщение министерства.
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